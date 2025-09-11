Snežana završila s ozljedom, Edo izgubio strpljenje: 'Morate slušati što vam se govori!'

Naime, nepravilno izveden pokret doveo je do trenutka koji je zabrinuo i trenera, ali i ostale članove tima. Trener Edo odmah je reagirao i jasno pokazao koliko su mu sigurnost i pažnja važni tijekom svakog treninga. "Ljudi dragi, morate slušati što vam se govori! Ne trebaju nam povrede!" poručio je vidno uzrujan Edo, gledajući ostale kandidate. Snežana je pokušala smiriti situaciju i sama umanjiti težinu ozljede: "Ma popustit će to...' - izjavila je u pokušaju da zadrži duh borbenosti, no trener Edo upozorava da ovakve stvari mogu imati posljedice.

