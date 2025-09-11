Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Snežana završila s ozljedom, Edo izgubio strpljenje: 'Morate slušati što vam se govori!'

Na treningu crvenog tima dogodio se neugodniji trenutak kada je Snežana, pokušavajući izvesti jednu od zahtjevnijih vježbi, doživjela bolnu ozljedu

RTL.hr
11.09.2025 22:05

Naime, nepravilno izveden pokret doveo je do trenutka koji je zabrinuo i trenera, ali i ostale članove tima. Trener Edo odmah je reagirao i jasno pokazao koliko su mu sigurnost i pažnja važni tijekom svakog treninga. "Ljudi dragi, morate slušati što vam se govori! Ne trebaju nam povrede!" poručio je vidno uzrujan Edo, gledajući ostale kandidate. Snežana je pokušala smiriti situaciju i sama umanjiti težinu ozljede: "Ma popustit će to...' - izjavila je u pokušaju da zadrži duh borbenosti, no trener Edo upozorava da ovakve stvari mogu imati posljedice.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

život na vagi edo snežana
Život na vagi

Ivan sumnja u nutricionisticu, Edo planuo pred kamerama: 'Pa da ona nešto radi dobro, ja bih više mršavio!'

Život na vagi

Drama nakon izazova 'Života na vagi'! Tamara završila u rukama hitne, Zvonimir: 'Da mogu vratiti vrijeme, spasio bih je'

Moglo bi te zanimati

Alina iz 'Života na vagi' podijelila emotivne trenutke sa seta: 'Prošlo je nešto više od godinu dana otkako smo krenule na ovaj put'

FOTO Željka iz 'Života na vagi' na prvom vaganju imala je 175 kilograma, a evo kako danas izgleda!

Večeras netko napušta 'Život na vagi': 'Uvijek sam spreman, jedva čekam vidjeti rezultate'

Tjedan dana bazena za crvene, plavci se šale: 'Bit će teži na vagi jer će se napiti vode'

Znate li tko je papa Štrumf plavog tima? 'On sam sebe diže u nebesa...'

Edo očitao bukvicu Dubravku: 'Nemoj da moram svaki trening s tobom voditi ovaj razgovor!'