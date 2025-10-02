Emisije
Život na vagi

Snežanina supruga u šoku nakon susreta: 'U licu mi se jako promijenila, samo je prošla kraj mene!'

Reakcije su bile snažnije od bilo kojeg broja na vagi, a neki susreti otkrili su koliko je transformacija kandidata duboka i sveobuhvatna

RTL.hr
02.10.2025 22:00

U moru poznatih lica, Snežana je ostala gotovo neprimijećena od strane vlastite obitelji. "Sjedim i gledam," započela je njezina supruga, opisujući trenutak potpunog šoka. "Mislila sam da to nije ona. U licu mi se jako promijenila i samo je prošla pokraj mene." Trebalo je nekoliko trenutaka da se sve slegne, da mozak obradi ono što oči vide. "I onda se ona okrene i onda je ipak bilo to," zaključila je kroz smijeh i suze, sažimajući u jednoj rečenici nevjericu i ponos koji su osjetili svi prisutni.   No iza iznenađenja nije stajalo ništa osim oduševljenja i ponosa. Nastavila je: "Puna je empatije, poštovanja prema svima – i prema mom sinu. Njega baš neizmjerno voli. I baš sam sretna što je imam u životu." 

Snežana i supruga, Život na vagi
Snežana i supruga, Život na vagi FOTO: RTL

Za Snežanu je taj trenutak bio sve. Nije skrivala suze, niti emocije koje su je preplavile kad je napokon mogla vidjeti one koje voli. "Vidjeti njih nakon toliko dugo...  nekoga koga voliš, zbog koga si spreman promijeniti se, zbog koga se mijenjaš... meni ovo znači jako puno." 

Snežanina supruga, Život na vagi
Snežanina supruga, Život na vagi FOTO: RTL

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

