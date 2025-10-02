Snežanina supruga u šoku nakon susreta: 'U licu mi se jako promijenila, samo je prošla kraj mene!'

U moru poznatih lica, Snežana je ostala gotovo neprimijećena od strane vlastite obitelji. "Sjedim i gledam," započela je njezina supruga, opisujući trenutak potpunog šoka. "Mislila sam da to nije ona. U licu mi se jako promijenila i samo je prošla pokraj mene." Trebalo je nekoliko trenutaka da se sve slegne, da mozak obradi ono što oči vide. "I onda se ona okrene i onda je ipak bilo to," zaključila je kroz smijeh i suze, sažimajući u jednoj rečenici nevjericu i ponos koji su osjetili svi prisutni. No iza iznenađenja nije stajalo ništa osim oduševljenja i ponosa. Nastavila je: "Puna je empatije, poštovanja prema svima – i prema mom sinu. Njega baš neizmjerno voli. I baš sam sretna što je imam u životu."
Za Snežanu je taj trenutak bio sve. Nije skrivala suze, niti emocije koje su je preplavile kad je napokon mogla vidjeti one koje voli. "Vidjeti njih nakon toliko dugo... nekoga koga voliš, zbog koga si spreman promijeniti se, zbog koga se mijenjaš... meni ovo znači jako puno."
