Život na vagi

Šok na vaganju: Marija pokazala 'drugu glavu', odoljela janjetini i ostavila sve bez teksta

Šesti tjedan u kući 'Života na vagi' donio je brojne emocionalne i fizičke izazove, a jedno od najnapetijih vaganja u središte pozornosti stavilo je kandidatkinju Mariju

RTL.hr
26.09.2025 21:45

Voditeljica Antonija Blaće s osmijehom je dočekala Mariju na vaganju. "Kad sam čula ovaj vaš izazov s janjetinom, mislila sam se, evo, Marija će sad konačno doći na svoje", podsjetila je Antonija sve gledatelje i kandidate na Marijinu veliku strast. Od samog početka showa, janjetina je bila spominjana kao njezina glavna motivacija i, potencijalno, najveća slabost. Međutim, na iznenađenje svih, Marija je otkrila da je odoljela izazovu. Iako je priznala da ju je isprva privuklo, njezina odluka bila je vođena čistim razumom i strategijom. "Bila sam malo prehlađena, nisam imala ni okusa ni mirisa", započela je, ali onda otkrila ključni razlog svoje odluke: "Znam koliko janjetina je slana i vuklo bi me za vodu, a ne želim prije vaganja plus dva kilograma."

FOTO: RTL

Ova strateška odluka pokazala je nevjerojatnu promjenu u njezinom načinu razmišljanja, što je prepoznala i sama voditeljica. "Tko si ti? A nisi ona Marija s početka?", upitala ju je Blaće, aludirajući na njezinu nevjerojatnu transformaciju. Marija je potvrdila da je u njoj proradila "druga glava", ona koja ne razmišlja puno, već radi ono što joj je zadano za postizanje cilja. "Nisam nimalo razmišljala o očekivanjima, samo sam radila", skromno je dodala. Napetost je dosegla vrhunac kada je Marija stala na vagu. S početnih 128,2 kg iz prošlog ciklusa, vaga je pokazala impresivnih 125,6 kg. Gubitak od 2,6 kilograma, odnosno točno 2% tjelesne mase, izazvao je opće oduševljenje u studiju. "Iskreno, nisam mislila da ću toliko izgubiti. Stvarno sam ponosna na sebe, to mogu reći", izjavila je vidno sretna i ponosna Marija.

FOTO: RTL

Pohvale nisu izostale ni od njezine trenerice Mirne, koja je istaknula njezin predan rad unatoč poteškoćama. "S obzirom na nogu, jako dobro radi i trudi se. Vidim njenu želju za ostankom u kući, a to je meni najbitnije jer to pokazuje svojim radom na treninzima", komentirala je Mirna, dok su ostali kandidati pljeskom i povicima "Bravo, Mare!" pozdravili njezin izvanredan uspjeh.

FOTO: RTL

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

