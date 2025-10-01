Šok na vagi: Zlatna ulaznica za finale donijela Dominiku najgori rezultat, izgubio samo 0,9 kilograma!

"Smatram da ta nagrada od četiri kile na vagi ne mora značiti ništa, a imati direktan put do finala je baš dobra nagrada", objasnio je Dominik svoju odluku, a kolege iz tima su ga podržale, složivši se da je svojim trudom i zalaganjem zaslužio takvu povlasticu. No, s velikom nagradom došao je i veliki pritisak, kako onaj koji je osjećao sam, tako i onaj koji je nesvjesno lebdio u zraku. Samouvjeren i s velikim očekivanjima, Dominik je stao na vagu. Njegov cilj bio je jasan, izgubiti barem 2.9 kilograma kako bi zaokružio gubitak na impresivnih 30 kilograma i, što mu je bila posebna želja, spustio se ispod granice od 140 kilograma.

"Imam možda malo velika očekivanja", priznao je voditeljici Antoniji Blaće netom prije nego što su brojke na vagi pokazale surovu stvarnost. Sa 142,2 kilograma, njegova težina pala je na 141,3 kilograma. Izgubio je tek 0,9 kilograma, što predstavlja samo 0,6% tjelesne mase. Bio je to šok za sve prisutne, a najviše za samog Dominika. "Nisam očekivao ovako loše rezultate. Ne mogu iskreno pronaći razlog tome", rekao je vidno razočaran, dok je nevjerica vladala u crvenom timu. Antonija Blaće iskoristila je trenutak da s Dominikom porazgovara o njegovoj unutarnjoj borbi – potrebi za kontrolom i savršenstvom koja ga prati kroz cijeli show. Dominik je iskreno progovorio o teretu koji nosi, osjećajući da ne predstavlja samo sebe i svoju obitelj, već i "širu zajednicu ljudi".

"Ne bih volio nikoga razočarati. Ne bih se volio prikazati u nekom svjetlu koje nije krasno, divno, bajno, a svjestan sam da je to nekad teško izvedivo... Uvijek težim tom nekom savršenstvu i nekako sebi ne dopuštam te slabosti", priznao je, otkrivajući dubinu pritiska pod kojim se nalazi. Upravo je taj pritisak, sugerirala je rasprava, možda i bio jedan od razloga za podbačaj. Trener Edo Mehmedović ponudio je i drugu perspektivu: "Koliko psihološki može biti moment kad imaš zlatnu kartu da se kao nekakvo ipak nesvjesno opustiš."

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.