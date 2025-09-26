Šok! Najmlađa kandidatkinja Ema napustila 'Život na vagi': 'Žena u ciklusu može navući vode i kila'

icon-close

Njezina preobrazba nije bila samo fizička. Ema se suočila s dubokim strahovima i pobijedila ih. Prvo je savladala strah od vode i plivanja, a zatim i strah od mraka, do te mjere da je konačno mogla sama prošetati od kuhinje do spavaće sobe. "Zamislim da me nitko neće napasti i sama prođem. Neće mi ništa biti", objasnila je svoj novi, hrabriji pristup. Ključan dio njezine mentalne snage došao je i iz promjene okoline prije samog showa. "Otkad sam se preselila u grad, imam taj bolji krug ljudi oko sebe i svi su me podržali", otkrila je, dodajući kako jedva čeka izaći i onima koji nisu vjerovali u nju "nabiti na nos" svoj uspjeh. "Jedva čekam da izađem i da im nabijem sve na nos, od reda", odlučno je poručila.

icon-expand Ema, Život na vagi FOTO: RTL

Unatoč borbenosti, nevjerojatnoj predanosti na treninzima i statusu jedne od najjačih karika, vaga je za Emu imala druge planove. Nakon što je stala na nju, uslijedio je šok, vaga je pokazala gubitak od samo 0,8 kilograma, što je u postotku iznosilo mizernih 0,7%. To ju je smjestilo na samo dno ljestvice plavog tima. "Ne mogu vjerovati", bio je prvi komentar njezine trenerice Mirne, čiji je izraz lica govorio sve. I sama Ema bila je zatečena. "Dosta me šokiralo i nisam znala razlog koji je", priznala je kasnije, pokušavajući kroz smijeh sakriti koliko ju je rezultat pogodio. "Pokušala sam to kroz smijeh, kao da ispadne da me nije povrijedilo. A povrijedilo me dosta jer neće više biti Mirne i mog tima koji su uvijek bili tu za mene." Cijeli tim ostao je u nevjerici, a trenerica Mirna nije skrivala ogorčenje. "Ovako nije fer", izjavila je, aludirajući na to da je Ema žrtva okolnosti koje su izvan njezine kontrole. Odmah se povela rasprava o mogućim razlozima tako lošeg rezultata kod natjecateljice koja je uvijek davala sve od sebe. "PMS i mislim, pogotovo muškarci, ne mogu oni shvatiti koliko žena u ciklusu može navući vode i kila", strastveno je objašnjavala Mirna. "Činjenica je da žena može navući od pola kile do tri kile vode, doslovno da ne stane u svoju robu."

icon-expand Ema, Život na vagi FOTO: RTL

Tuga je bila još veća jer je tim bio svjestan koga gubi. "Mislim da smo svi svjesni da nam je Ema, uz Zorana, zaista najjača karika u timu, i to ne samo po fizičkoj snazi, nego i prema gubitku kilograma", rekla je Mirna, dodavši kako joj je Emin rezultat osobno teško pao. "Ta djevojka sluša svaku moju riječ, poštuje svaku kritiku, na pohvalu još jače radi." Iako je napustila show, Ema je otišla uzdignute glave, s obećanjem koje je dala ne samo sebi, već i svima koji su vjerovali u nju. U svom oproštajnom videu obećala je da će nastaviti do cilja, igrati se s nećakom "kao normalne tetke" i nikad se više ne vratiti na staru kilažu. Njezina posljednja poruka odzvanjala je studijem: "Ja ću biti druga pobjednica finala! Potrudit ću se da svi ostanu u šoku, da im padne vilica do poda!"

icon-expand Plavi tim, Život na vagi FOTO: RTL