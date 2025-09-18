Šok! Povratnik Ivica izgubio tek pola kilograma: 'Jedno veliko razočaranje...'

Večer vaganja donijela je trenutak koji nitko nije očekivao. Povratnik Ivica, od kojeg su i tim i treneri očekivali više, stao je na vagu i pokazao rezultat od samo -0,5 kg. Šokirana lica svih prisutnih govorila su više od riječi, a i sam Ivica je priznao razočaranje: "Šok... iskreno jedno veliko razočaranje za mene. Nakon toliko silnih šetanja i treninga, ne znam što bih uopće rekao na to." Još oštrija bila je Mirna, koja nije skrivala koliko ju je pogodio rezultat: "Veliko razočaranje, ne samo za mene nego i za cijeli tim, a posebno zato što je kandidat povratnik."

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.