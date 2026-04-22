Šok transformacija! Pobjednik 'Života na vagi' Dominik otkrio broj koji je sve iznenadio - ali nije riječ o kilogramima na vagi

Pobjednik devete sezone 'Život na vagi', Dominik Šarić, i dalje oduševljava svojom transformacijom, ali ovaj put nije riječ samo o brojci na vagi

Dominik je tijekom sudjelovanja u showu 'Život na vagi' prošao kroz veliku transformaciju, a gledatelji su ga zapamtili kao jednog od najupornijih kandidata. Danas je njegova svakodnevica potpuno drugačija - trening je postao dio rutine, a rezultati su itekako vidljivi. Na društvenim mrežama redovito dijeli trenutke iz teretane, a najnovija objava posebno je privukla pažnju.

Brojka koja nije ono što mislite

Uz video iz teretane, Dominik je otkrio broj koji je mnoge zbunio. Na prvu bi se moglo pomisliti da je riječ o kilogramima na vagi, no istina je potpuno drugačija. "Zadnjih dana ništa nije teško kao što je teško prijeći preko te mentalne prepreke od 150 kg u deadliftu" Upravo tih 150 kilograma Dominik danas podiže u teretani, što jasno pokazuje koliko je fizički, ali i mentalno napredovao.

Mentalna snaga kao ključ promjene

Osim fizičke transformacije, Dominik sve češće ističe i važnost mentalne snage. Njegova objava jasno daje do znanja da najveća borba nije bila samo s kilogramima, već i s vlastitim granicama. Upravo zato mnogi u njegovoj priči pronalaze dodatnu motivaciju, jer pokazuje da promjena ne završava izlaskom iz showa.