Šok u 'Životu na vagi'! Najjača karika Zvonimir pred ispadanjem? 'Nisam vjerovala da je to Zvonin rezultat'

Zvone, kapetan plavog tima, od prvog je dana slovio za jednog od fizički najspremnijih i najupornijih natjecatelja. Trenerica Mirna ga je opisala kao "vrhunskog sportaša koji je zalutao u 'Život na vagi'", ističući njegovu enormnu energiju i nezaustavljivu želju za radom.

"On često zna reći na treningu, 'Mirna, ne mogu još', ali onda doda 'Ali ja mogu još!'", otkrila je Mirna, naglašavajući njegovu nevjerojatnu mentalnu snagu. I sam Zvonimir je prije vaganja potvrdio da se dokazuje isključivo sebi. "Sam sebi da mogu", rekao je odlučno, objašnjavajući kako je cijeli život slušao da nešto ne može, a sada si dokazuje suprotno. S takvim stavom i nakon tjedna u kojem je, prema vlastitim riječima, dao apsolutni maksimum, Zvone je samouvjereno stao pred vagu. "Dao sam sve od sebe i znam koliko sam se trudio. Vjerujem da bi vaga trebala pokazati dobar rezultat", poručio je svima. Cijeli tim, kao i treneri, s nestrpljenjem su očekivali brojku koja će potvrditi njegov trud. A onda je uslijedio trenutak istine. Vaga je pokazala samo jedan kilogram manje, što je u postotku iznosilo nevjerojatno niskih i opasnih 0,7 posto. "Nije mi jasno kako. Trudio se... Iskreno, bila sam u šoku. Nisam vjerovala da je to Zvonin rezultat", komentirala je Marija. "Jako, jako male šanse su da netko nadmaši to", promucao je Zvone, vidno razočaran, pokušavajući pronaći objašnjenje. "Stvarno sam dao maksimum od sebe, ali izgleda da je ipak otišlo nešto u mišićnu masu."