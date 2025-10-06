Šokantan odlazak omiljenog Zorana iz 'Života na vagi': 'To je čovjek koji je od svih tu najveća legenda'

Dok su se ostali kandidati borili s kilogramima i emotivnim vrtuljkom nakon susreta s obiteljima, Zoran je vodio tihu, ali iscrpljujuću bitku. Jaka upala zuba prikovala ga je za lijekove protiv bolova i antibiotike, što je ostavilo traga na njegovom tijelu. "Cijeli tjedan sam na tabletama i teško je", priznao je Zoran voditeljici neposredno prije vaganja. "Dobio sam duplu dozu. Trenirao sam, trudio se, ali vidjet ćemo je li ta upala i silne tablete navukla vodu." Njegove su se sumnje, nažalost, obistinile. U trenutku kada je vaga pokazala plus od 0,2 kilograma, u kući je zavladao muk. Bio je to prvi plus zabilježen u cijeloj sezoni, a stigao je u najgorem mogućem trenutku. Budući da tim nije uspio ostvariti zajednički cilj gubitka od 2% tjelesne mase, pravila su bila neumoljiva – natjecatelj s najlošijim rezultatom napušta show. Zoranov plus automatski ga je stavio na dno ljestvice.

"Meni je ovo šok. Meni je grozno jer je to jedan čovjek koji je, ja mislim, od svih tu legenda," rekla je Josipa, sažimajući osjećaje mnogih. "Nemoguće je bilo treninzima kompenzirati upalu koju je Zoki cijeli tjedan nosio sa sobom. Ovi kilogrami su produkt boli, a ne njegovog truda i rada." Posebno emotivna bila je Katarina, koja je u Zoranu pronašla prijatelja i oslonac. "Prvo što sam mogla s njim razgovarati o svemu, uvijek je bio nekako brižan, pažljiv. Pitao bi me: 'Kako si, Kate? Ajde, izdrži, ne daj se.' Baš je bio prijatelj. Zbilja je." I Dubravko, poznat po svom humoru, nije mogao sakriti tugu. "Dobar je čovjek, baš predobar. I baš me pogodilo jer znam koliko se trudi. Otvoreno kažem, on vježba minimalno 30 posto jače od mene."

