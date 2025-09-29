Šokantan preokret u 'Životu na vagi' - treneri odlaze, a stiže im zamjena: 'Nemojte nas sramotiti!'

U njihovoj zoni za opuštanje, poznatoj kao "chill out zona", kandidatima je priređena prava zamka za karakter: televizor sa svim sadržajima streaming platforme Voyo i, što je još opasnije, hladnjak krcat namirnicama. "Ne znam ni sama što je unutra, ali uskoro ćete vi to otkriti," zagonetno je dodala Mirna, ostavljajući kandidate da s mješavinom straha i uzbuđenja nagađaju kakve ih sve kalorijske bombe čekaju iza zatvorenih vrata. Hoće li odoljeti čipsu, panceti i slatkišima ili će se vratiti starim navikama, postalo je glavno pitanje. I taman kad su pomislili da su čuli sve, uslijedio je najveći udarac. "Ali to nije sve," nastavio je Edo, prije nego što je izrekao rečenicu koja je odjeknula kućom: "Neće biti vaših trenera." Reakcije su bile podijeljene. Dok su neki, poput Zorana, s odobravanjem komentirali kako im se "sviđaju takve stvari", Zvone je situaciju pokušao okrenuti na šalu. "Na godišnji odmor idu treneri, gdje bi drugdje išli? Malo da se oni odmore od nas, da predahnu", zaključio je, no ispod površine se osjećala nervoza. Ostavljeni su na cjedilu, ili se barem tako činilo.

Ipak, kandidati neće biti u potpunosti prepušteni sami sebi. Edo je otkrio da su pozvali pojačanje. "Pozvali smo kolege koji će doći u pomoć," rekao je, a zatim uputio snažnu poruku koja pokazuje koliko im je stalo do napretka svojih štićenika: "I molim vas, nemojte nas sramotiti. Sretno svima!" Ova molba odzvanjala je kao posljednje upozorenje prije oluje. Tko su novi treneri i kakve metode donose, ostaje najveća nepoznanica koja će definirati najizazovniji tjedan dosad. Kandidati su ostali s tisuću pitanja u glavi, svjesni da je pred njima test kakav još nisu iskusili. Pred kandidatima je tjedan odluke. Bez Ede i Mirne da ih nadziru, okruženi iskušenjima i pod vodstvom nepoznatih stručnjaka, morat će pokazati jesu li naučili najvažniju lekciju, onu o samodisciplini. Tjedan bez pravila tek je počeo, a vaga će na kraju pokazati tko je pao na najvećem testu do sada.

