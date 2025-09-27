Šokantne prehrambene navike kandidata 'Života na vagi': Tri pizze odjednom, tri litre gaziranog pića dnevno...

Od litre gaziranog soka dnevno do posta, od krišom uzete šunke do janjetine na iskušenju, je li vrijeme da se zapitamo što nas sve dovede do prekomjerne kilaže?

U trenucima kad se znoj lomi na treninzima, često zaboravljamo jednu stvar, pravi izazov u 'Životu na vagi' ne događa se samo na vagi ili u dvorani, nego u kuhinji. A neke prehrambene navike kandidata uzdrmale su i trenere, i nutricioniste, i gledatelje. Kandidatkinja Marija već je u nekoliko navrata priznala da s hranom ima specifičan odnos. U jednoj epizodi otkrila je da je u danu pojela tri cijele pizze, unijevši više soli nego što bi smjelo 18 osoba zajedno, čak 50 grama! Kasnije, nakon iskušenja s janjetinom, ponosno je izjavila da nije takla ni zalogaj, ali je nutricionisticu šokirala ispovijest: "Cijeli tjedan sam jela glavice kapule. Ne znam što mi je bilo." Četiri glavice, za večeru. Nutricionistica Martina nije skrivala zabrinutost: "To može izazvati pretjerano lučenje želučane kiseline i poremetiti san. A onda umor, pa slab trening... i sve krene nizbrdo."

Navike ostalih kandidata nisu ništa manje zabrinjavajuće. Zvonimir je šokirao sve brojkom od 5,5 kilograma šećera tjedno, a pije i tri litre gaziranih pića dnevno, dok vode izbjegava. Ivana priznaje da je pila četiri bijele kave dnevno, sa po 4–5 žlica šećera. Kad je stala na vagu, sve se odmah objasnilo. A onda, krišom uzimanje hrane. Josipa i nutricionistica posumnjale su da netko uzima ostatke ručka, krumpir, šunku, kruh. Martina je oštro komentirala: "To nije korektno prema ostalima. Ako ne možete kontrolirati apetit ni ovdje, kako ćete vani?"

Jedan od najupečatljivijih trenutaka bio je masterclass s vrčevima i stolovima prepunim hrane. Na stolu su se našli podaci iz dnevnika: 18 kandidata u tjedan dana pojelo je 35 kg brašna, 25 kg šećera i 19 litara ulja. Količine koje mogu nahraniti restoran s 500 ljudi dnevno. "Nije ni čudo što imamo dvije tone i osamsto", rekla je Sneki. "Mene je sramota", dodala je Marija. Zvuči šokantno? I trener Edo je bio zatečen: "Tijelo je čudo prirode ali pitanje je do kad može izdržati takvo opterećenje."

Kandidat Ivan priznao je da bi se najradije vratio povremenom postu, tzv. fastanju, dok mu nutricionistica Martina objašnjava da takav režim nije primjenjiv uz ovakav fizički napor. S druge strane, domagoj i ekipa su se našli pred iskušenjem – 7,2 kilograma janjetine za imunitet. Domagoj je pojeo, kako kaže, "pola janjeta", dok je Marija poznata ljubiteljica janjetine, rekla "nisam takla ni komad". "Kad pojedem tri, četiri kile janjetine, cijeli dan pijem vodu", objasnila je. Zvonimir je, pak, poručio: "Ja sam pojeo sebi za gušt, taj imunitet zna biti dvosjekli mač." Nutricionistica Martina ne prestaje ponavljati: "Jelovnici postoje s razlogom". No kandidati padaju, ponekad na kapuli, ponekad na kavi, ponekad na pizzi. A onda ispaštaju na vagi, treningu i u vlastitoj glavi.

