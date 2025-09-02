Emisije
Život na vagi

Splićanka Katarina u šoku nakon prvog vaganja! 'Osjećam se zakinuto'

Najteža kandidatkinja sezone ima 213,6 kilograma, a emotivna reakcija pred kamerama pokazala je koliko je ovaj trenutak bio težak i stvaran

RTL.hr
02.09.2025 21:30

Katarina se već u prvoj epizodi otvorila o svome povlačenju iz društva, borbi sa samopouzdanjem i životnim gubicima, a sada je i brojka na vagi postala njezina stvarnost. Vaga je pokazala 213,6 kilograma, čime je postala najteža kandidatkinja sezone. Njezinu borbu prepoznali su i drugi kandidati. Nena je komentirala: "Po meni je rezultat na vagi katastrofalan, ali mislim da se iza toga krije nešto puno dublje."

Katarina, Život na vagi
Katarina, Život na vagi FOTO: RTL

Katarina je i dalje odlučna u svojoj misiji, zbog sebe, ali najviše zbog kćeri, kojoj želi biti zdrava i prisutna majka. Iako priznaje da se teško nosi s viđenim: "Uopće ne mogu zamisliti da imam zbilja toliko kila", poručuje da je ovo tek početak njezine transformacije.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

