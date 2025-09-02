Splićanka Katarina u 'Životu na vagi': 'Pravo je vrijeme jer vremena više nemam'

Katarina (45), Splićanka vedrog duha, posljednja je stala pred vagu u prvoj epizodi devete sezone 'Života na vagi' . Iako njezina kilaža još nije otkrivena, gledatelji su već mogli upoznati snažnu ženu. Katarina živi sa svojom kćeri, školarcem, a radi kao šalterski djelatnik. Priznaje da se posljednjih godina povukla iz društva, izgubila želju za dotjerivanjem i druženjem: "Nije mi se dalo više nigdje ići, nisam imala normalnu odjeću, prije sam se voljela dotjerati", rekla je iskreno.

No Katarina nije žena koja se predaje. Motiv za promjenu pronašla je u svojoj kćeri. "Super je meni i njoj skupa. Pripremam je mjesecima za ovo jer sam znala da će njoj to bit teško. Nismo se dosad niti na jedan dan razdvajale", rekla je. Imala je, kaže, savršeno djetinjstvo dok tragedija nije sve promijenila. "Izgubila sam brata kad sam imala 21 godinu. Najteže mi je bilo zbog mame i tate, imala sam potrebu ja njih utješiti", rekla je Katarina. Danas je odlučna biti snažna i radi sebe. "Pravo je vrijeme jer vremena više nemam", poručila je.

