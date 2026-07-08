Sretan rođendan, Mimi! Marija Novak iz 'Života na vagi' ne skida osmijeh s lica: 'Zaljubljena sam, sretna i stabilna'

Mimi je tijekom sudjelovanja u emisiji osvojila simpatije gledatelja svojom iskrenošću i vedrim duhom, a nakon završetka showa nastavila je dijeliti trenutke iz privatnog života s pratiteljima na društvenim mrežama.

Marija Novak , mnogima poznatija kao Mimi iz RTL-ova showa ' Život na vagi' , danas ima poseban razlog za slavlje. Bivša kandidatkinja slavi rođendan, a iza nje je godina ispunjena lijepim životnim promjenama, zbog kojih osmijeh ne silazi s njezina lica.

Posljednjih mjeseci posebno je sretna na ljubavnom planu. U nedavnom razgovoru za RTL.hr otkrila je da je već više od godinu i pol u sretnoj vezi te da je pronašla osobu uz koju se osjeća mirno i ispunjeno.

"Zaljubljena sam, sretna i stabilna, što se vjerojatno vidi i na meni", priznala je tada.

Otkrila je i da se s partnerom poznaje još iz srednjoškolskih dana, a nakon što su se ponovno povezali, sve je došlo sasvim prirodno. Njihova je veza nedavno dobila i novu dimenziju jer su se odlučili na zajednički život.

"Osvojio me svojom jednostavnošću, time što je predivna podrška i što je bio uz mene u svim mojim fazama. Suživot nam je predivan, odlično funkcioniramo i to mi je trenutačno najveći mir i vjetar u leđa", ispričala je za RTL.hr.