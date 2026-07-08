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Život na vagi

Sretan rođendan, Mimi! Marija Novak iz 'Života na vagi' ne skida osmijeh s lica: 'Zaljubljena sam, sretna i stabilna'

Bivša kandidatkinja RTL-ova showa danas slavi rođendan, a posljednjih mjeseci ne skriva koliko je zadovoljna životom

RTL.hr
08.07.2026 12:00

Marija Novak, mnogima poznatija kao Mimi iz RTL-ova showa 'Život na vagi', danas ima poseban razlog za slavlje. Bivša kandidatkinja slavi rođendan, a iza nje je godina ispunjena lijepim životnim promjenama, zbog kojih osmijeh ne silazi s njezina lica.

Mimi je tijekom sudjelovanja u emisiji osvojila simpatije gledatelja svojom iskrenošću i vedrim duhom, a nakon završetka showa nastavila je dijeliti trenutke iz privatnog života s pratiteljima na društvenim mrežama.

Marija Novak, Život na vagi
Marija Novak, Život na vagi FOTO: RTL

Ljubav joj cvjeta

Posljednjih mjeseci posebno je sretna na ljubavnom planu. U nedavnom razgovoru za RTL.hr otkrila je da je već više od godinu i pol u sretnoj vezi te da je pronašla osobu uz koju se osjeća mirno i ispunjeno.

"Zaljubljena sam, sretna i stabilna, što se vjerojatno vidi i na meni", priznala je tada.

Otkrila je i da se s partnerom poznaje još iz srednjoškolskih dana, a nakon što su se ponovno povezali, sve je došlo sasvim prirodno. Njihova je veza nedavno dobila i novu dimenziju jer su se odlučili na zajednički život.

"Osvojio me svojom jednostavnošću, time što je predivna podrška i što je bio uz mene u svim mojim fazama. Suživot nam je predivan, odlično funkcioniramo i to mi je trenutačno najveći mir i vjetar u leđa", ispričala je za RTL.hr.

Marija Novak, Život na vagi
Marija Novak, Život na vagi FOTO: Instagram

Poseban dan za bivšu kandidatkinju

Nema sumnje da će Marija i ovaj rođendan provesti okružena najbližima, a brojni pratitelji već joj od ranog jutra upućuju lijepe želje. Nakon velikih životnih promjena koje su obilježile proteklo razdoblje, čini se da Mimi s puno optimizma ulazi u novu godinu života.

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Život na vagi

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