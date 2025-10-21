Emisije
Život na vagi

Sretni mladenci! Silvija i Mislav iz 'Života na vagi' uživaju na prekrasnom medenom mjesecu, podijelili sretne trenutke

Silvija i Mislav iz 'Života na vagi' prije nekoliko su dana otputovali na svoj zasluženi medeni mjesec

RTL.hr
21.10.2025 12:00

Njihova ljubavna priča, započeta pred kamerama, nastavila se i izvan showa, a dvije i pol godine kasnije okrunili su je brakom.

Prekrasno vjenčanje održano je krajem rujna u Sesvetama, uz više od 200 uzvanika koji su s njima slavili njihov poseban dan. Nakon svadbenog slavlja, Mislav i Silvija spakirali su kofere i otputovali na Kanarske otoke, gdje sada uživaju u suncu, moru i zajedničkim trenucima.

Mislav i Silvija, Život na vagi
Mislav i Silvija, Život na vagi FOTO: Instagram

Sretni mladenci podijelili su i fotografiju iz botaničkog vrta u Španjolskoj, gdje su nasmijano pozirali i pokazali koliko uživaju u svakom trenutku svog medenog mjeseca.

Podsjetimo, na svadbi je bio skoro cijeli crveni tim, a pridružio im se i trener Edo te voditeljica Marijana Batinić. Atmosfera je bila odlična, a društvene mreže gorjele su od fotki i videozapisa s lude zabave.

Silvija i Mislav, Život na vagi
Silvija i Mislav, Život na vagi FOTO: RTL

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

