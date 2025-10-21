Sretni mladenci! Silvija i Mislav iz 'Života na vagi' uživaju na prekrasnom medenom mjesecu, podijelili sretne trenutke

Njihova ljubavna priča, započeta pred kamerama, nastavila se i izvan showa, a dvije i pol godine kasnije okrunili su je brakom.

Prekrasno vjenčanje održano je krajem rujna u Sesvetama, uz više od 200 uzvanika koji su s njima slavili njihov poseban dan. Nakon svadbenog slavlja, Mislav i Silvija spakirali su kofere i otputovali na Kanarske otoke, gdje sada uživaju u suncu, moru i zajedničkim trenucima.