Život na vagi

'Stara Marija je ostala doma!' Kandidatkinja iz 'Života na vagi' ostvarila san i ima novu želju: 'Jednog dana veslati maraton!'

Iako je izgubila -1,5 kg, Marija se osjeća kao pobjednica! Sretna, nasmijana i ponosna, otkrila je koliko joj znači napredak i koji joj je sljedeći veliki cilj

RTL.hr
23.09.2025 21:35

Na posljednjem vaganju u showu 'Život na vagi', Marija je izgubila -1,5 kilograma, no brojevi su ovog puta bili u drugom planu. Puna ponosa i s osmijehom na licu, Marija je ispričala koliko je za nju osobno ovaj rezultat veliki korak naprijed. "Nisam mogla stati od droba u veslača. Smetao mi je trbuh, nisam mogla dignuti noge... A sad sam stala! Ponosna sam na sebe, ostvarila sam svoj cilj!", rekla je vidno uzbuđena kandidatkinja. Marija je dodala i kako je oduvijek imala želju odveslati maraton, a sada joj to više ne djeluje kao nemoguća misija. "Vesla mi se maraton! I tu se osjećam kao dijete. Nadam se da ću iduće godine moći u lađu i odveslati maraton 10 kilometara!"

Marija, Život na vagi
Marija, Život na vagi FOTO: RTL

No možda je najemotivniji trenutak bio kad je u kameru iskreno priznala koliko se promijenila, ne samo fizički: "Ovdje i doma, to su dvije potpuno različite Marije. Staru sam ostavila doma. Ova ovdje je vesela, nasmijana, kao nova. Nikad nisam mrka, uvijek pozitivna. Želim doći do finala,  ponosna sam na sebe."

Marija, Život na vagi
Marija, Život na vagi FOTO: RTL

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

Život na vagi

Unatoč tenzijama i nesuglasicama, Edo snažnom porukom podržao crveni tim: 'Kad ih svi budu napadali, ja ću ih braniti'

