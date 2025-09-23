'Stara Marija je ostala doma!' Kandidatkinja iz 'Života na vagi' ostvarila san i ima novu želju: 'Jednog dana veslati maraton!'

Na posljednjem vaganju u showu 'Život na vagi', Marija je izgubila -1,5 kilograma, no brojevi su ovog puta bili u drugom planu. Puna ponosa i s osmijehom na licu, Marija je ispričala koliko je za nju osobno ovaj rezultat veliki korak naprijed. "Nisam mogla stati od droba u veslača. Smetao mi je trbuh, nisam mogla dignuti noge... A sad sam stala! Ponosna sam na sebe, ostvarila sam svoj cilj!", rekla je vidno uzbuđena kandidatkinja. Marija je dodala i kako je oduvijek imala želju odveslati maraton, a sada joj to više ne djeluje kao nemoguća misija. "Vesla mi se maraton! I tu se osjećam kao dijete. Nadam se da ću iduće godine moći u lađu i odveslati maraton 10 kilometara!"