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Život na vagi

Štefica iz 'Života na vagi' osvaja vrhove: Prešla 1.764 metra nadmorske visine u slovenskim Alpama

Štefica Sever, jedno od najprepoznatljivijih lica šeste sezone popularnog showa 'Život na vagi', nastavlja oduševljavati javnost svojom nevjerojatnom transformacijom i predanošću aktivnom životu

RTL.hr
24.05.2026 14:00

Bivša kandidatkinja popularnog showa 'Život na vagi', Štefica Sever, ponovno je privukla pažnju pratitelja na društvenim mrežama. Ovog puta, svoje je pratitelje povela u slikovitu i zahtjevnu avanturu po slovenskim Alpama, pokazavši snagu, zajedništvo i ljubav prema prirodi.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Štefičina objava donosi seriju pomno odabranih fotografija i videozapisa koji vjerno dokumentiraju zahtjevan, ali očito ispunjujuć izlet na planinu Strelovec te posjet jednom od najljepših slovenskih prirodnih bisera, Slapu Rinka. Na fotografijama je vidljivo da Štefica nije bila sama. U osvajanju vrha na 1.764 metra nadmorske visine pratila ju je vesela ženska ekipa.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Podsjetimo, tijekom posljednjih mjeseci Štefica je za RTL.hr otvoreno govorila o novom životnom poglavlju, aktivnijem načinu života i planinarenju koje je zavoljela nakon showa. Otkrila je i da redovito trenira te da joj je cilj dugoročno održavati zdravije navike koje je stekla u 'Životu na vagi'. Nedavno je priznala kako je iza nje zahtjevno razdoblje, ali i da na novu godinu gleda kao na svoj novi početak. "2025. godina me zbilja bacila malo na pod. Zato sam i rekla da će 2026. godina biti moja godina", iskreno je rekla za RTL.hr.

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