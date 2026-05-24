Štefica iz 'Života na vagi' osvaja vrhove: Prešla 1.764 metra nadmorske visine u slovenskim Alpama

Štefičina objava donosi seriju pomno odabranih fotografija i videozapisa koji vjerno dokumentiraju zahtjevan, ali očito ispunjujuć izlet na planinu Strelovec te posjet jednom od najljepših slovenskih prirodnih bisera, Slapu Rinka. Na fotografijama je vidljivo da Štefica nije bila sama. U osvajanju vrha na 1.764 metra nadmorske visine pratila ju je vesela ženska ekipa.

Podsjetimo, tijekom posljednjih mjeseci Štefica je za RTL.hr otvoreno govorila o novom životnom poglavlju, aktivnijem načinu života i planinarenju koje je zavoljela nakon showa. Otkrila je i da redovito trenira te da joj je cilj dugoročno održavati zdravije navike koje je stekla u 'Životu na vagi'. Nedavno je priznala kako je iza nje zahtjevno razdoblje, ali i da na novu godinu gleda kao na svoj novi početak. "2025. godina me zbilja bacila malo na pod. Zato sam i rekla da će 2026. godina biti moja godina", iskreno je rekla za RTL.hr.