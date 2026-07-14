Štefica iz 'Života na vagi' otputovala u Međugorje, objavila fotografije s hodočašća

Štefica iz 'Života na vagi' redovito dijeli fotografije iz svog života, a sada je pratiteljima otkrila da je posjetila Međugorje.
Podsjetimo, Štefica je nakon nevjerojatne fizičke transformacije i niza životnih izazova, svoju je strast pronašla u planinarenju.
Od 'Života na vagi' do planinskih vrhova
Štefičina priča je uistinu inspiracija mnogima. U popularni show ušla je 2022. godine sa 157,6 kilograma, a samo tijekom emisije izgubila je 36 kilograma. No, njezina borba tu nije stala. Nakon izlaska iz showa nastavila je s predanim radom i zdravim načinom života te je do danas izgubila ukupno oko 70 kilograma. Njezin put, međutim, nije bio nimalo lak. Tijekom 2023. godine suočila se s velikim zdravstvenim izazovima te je prošla kroz čak pet operacija koje su privremeno zaustavile njezin napredak. Ipak, čim se oporavila, vratila se treninzima i prirodi s još većom odlučnošću.