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Život na vagi

Štefica iz 'Života na vagi' pokazala kako provodi ljeto: Osvojila jedan od najljepših vidikovaca

Kandidatkinja 'Života na vagi' Štefica Sever slobodne dane provodi aktivno, a svojim je pratiteljima pokazala kako uživa u ljepotama Dugog otoka. Na društvenim mrežama podijelila je fotografije i snimke s Grpašćaka, jednog od najpoznatijih vidikovaca na otoku, odakle se pruža prekrasan pogled na more i okolne otoke

RTL.hr
20.07.2026 16:00

Štefica iz 'Života na vagi' je pozirala ispred impresivne panorame, a na drugoj snimci pokazala je osmijeh nakon uspona. Iako su temperature bile visoke, sve je popratila dozom humora.

"Samo malo mi je vruće", napisala je uz fotografiju, nasmijavši svoje pratitelje.

Štefica, Život na vagi
Štefica, Život na vagi FOTO: Instagram

Ostala vjerna zdravim navikama

Još tijekom sudjelovanja u 'Životu na vagi' Štefica je pokazala koliko joj znači promjena životnog stila, a čini se da se tih navika drži i danas. Boravak u prirodi, šetnje i planinarenje postali su dio njezine svakodnevice, što rado dijeli na društvenim mrežama.

Štefica, Život na vagi
Štefica, Život na vagi FOTO: RTL

Pratitelji su tako ponovno mogli vidjeti da Štefica i nakon završetka showa nastavlja njegovati aktivan način života te uživa u svakom novom izazovu i prilici za istraživanje prirodnih ljepota Hrvatske.

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Život na vagi

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