Štefica iz 'Života na vagi' pokazala kako provodi ljeto: Osvojila jedan od najljepših vidikovaca

Štefica iz 'Života na vagi' je pozirala ispred impresivne panorame, a na drugoj snimci pokazala je osmijeh nakon uspona. Iako su temperature bile visoke, sve je popratila dozom humora.
"Samo malo mi je vruće", napisala je uz fotografiju, nasmijavši svoje pratitelje.
Ostala vjerna zdravim navikama
Još tijekom sudjelovanja u 'Životu na vagi' Štefica je pokazala koliko joj znači promjena životnog stila, a čini se da se tih navika drži i danas. Boravak u prirodi, šetnje i planinarenje postali su dio njezine svakodnevice, što rado dijeli na društvenim mrežama.
Pratitelji su tako ponovno mogli vidjeti da Štefica i nakon završetka showa nastavlja njegovati aktivan način života te uživa u svakom novom izazovu i prilici za istraživanje prirodnih ljepota Hrvatske.