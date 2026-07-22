Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Rijeka - Ilves Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Štefica iz 'Života na vagi' pokazala liniju i kako uživa na moru: 'Skinuti se u kupaći i dalje je izazov, ali danas to nosim s puno više samopouzdanja'

Nakon što je posjetila Dugi otok, omiljena kandidatkinja showa nastavlja uživati u ljetnim radostima i planinarenju. Iako na društvenim mrežama očarava opuštenim prizorima s Jadrana, u nedavnom razgovoru za RTL.hr otkrila je i drugu stranu svoje transformacije

RTL.hr
22.07.2026 07:00

Štefica Sever, koja je u popularnom RTL-ovom showu 'Život na vagi' ostvarila jednu od najimpresivnijih transformacija, ovih dana u potpunosti uživa u ljetu. Nakon što je obišla prirodne ljepote Dugog otoka, na svom je Instagram profilu podijelila nove fotografije s odmora u Zadru.

Morske radosti i plovidba Zadarskim arhipelagom

Na objavama je pokazala sjajnu liniju dok ulazi u more u dvodijelnom kupaćem kostimu uz stihove Đorđa Balaševića, a objavila je i opušten kadar s jedrenjaka dok plovi plavetnilom.

Osim uživanja na brodu i plaži, Štefica ne miruje ni kada je u pitanju fizička aktivnost. Aktivni odmor nastavila je planinarenjem, a s pratiteljima je podijelila i fotografije s planinskih vrhova s kojih puca spektakularan pogled na obalu, dokazavši još jednom da joj kretanje i boravak u prirodi danas pružaju najveće zadovoljstvo.

Štefica, Život na vagi
Štefica, Život na vagi FOTO: Instagram

'Doslovno više nisam lijena - radim stvari s guštom'

Upravo ta nevjerojatna energija i lakoća kretanja na planinama i plaži rezultat su promjene o kojoj je Štefica nedavno iskreno progovorila za RTL.hr. Kako kaže, najveća promjena u njezinoj svakodnevici dogodila se upravo na razini snage i volje za životom.

"Što mi se promijenilo u svakodnevici? Da doslovno više nisam lijena. Ništa mi nije teško. Radim stvari koje sam prije radila samo onda kada sam morala, i poslije imala velike bolove u nogama i kralježnici. A danas to radim kao da imam 18 godina. I sada to sve radim sa nekakvim guštom", otkrila nam je Štefica.

Štefica, Život na vagi
Štefica, Život na vagi FOTO: Instagram

Borba s viškom kože i ljetom na plaži

Ipak, unatoč velikom uspjehu i novostečenoj energiji, Štefica ne skriva da ljeto i skinanje u kupaći kostim donose vlastite izazove. Mjeseci i godine odricanja donijeli su željenu brojku na vagi, ali i problem o kojem se rijetko javno govori - višak opuštene kože.

"Sve je idealno kod mene kada nosim duge hlače i majice. Onda imam nekako više pouzdanja u sebe jer se višak kože ne vidi, ali sad je došlo ljeto. Da mi je ugodno skinuti se u kupaći kostim i kupati se - kod mene je to isto kao i kad sam imala 157 kila. Ali ipak moram priznati da taj višak kože nosim nekako lakše i pouzdanije nego onda kad sam imala 157 kila. I manje me nekako sram na plaži nego prije. Ili sad konačno mogu obući kratke hlače i prošetati gradom bez obzira kaj ta koža visi. Ali ljudi koji me znaju osjete tu moju promjenu i nekako lakše dišem kraj njih jer mi ipak daju samopouzdanje i govore da je to samo koža koja se da riješiti, da idem estetskom kirurgu", objasnila je.

štefica sever štefica život na vagi
Život na vagi

Samanta iz 'Života na vagi' pohvalila se prekrasnim prstenom: 'Mi znamo što za nas znači zauvijek'

Život na vagi

Nasmijan i u sjajnoj formi: Pobjednik 'Života na vagi' Mislav podijelio predivan ljetni trenutak sa suprugom

Moglo bi te zanimati

Štefica iz 'Života na vagi' pokazala kako provodi ljeto: Osvojila jedan od najljepših vidikovaca

Inspirativna priča Gabi iz 'Života na vagi': Pobijedila je sve prognoze, skinula više od 100 kilograma, a danas živi svoj san kao najljepša mama

Gabi iz prve sezone 'Života na vagi' uživa u ulozi majke: 'Najveći uspjeh nije ono što sam postigla, već to što sam postala tvoja mama'

Pobijedila bulimiju, skinula kilograme, a sada izgleda senzacionalno: Samanta iz 'Života na vagi' oduševila novom fotkom!

Štefica iz 'Života na vagi' otputovala u Međugorje, objavila fotografije s hodočašća

Sjećate se Irene iz 'Života na vagi'? Danas izgleda spektakularno!

Pročitaj na Net.hr
Za njim uzdišu milijuni žena, a on ljubi samo najveće ljepotice: Kako se mijenjao Bradley Cooper
Seks bomba iz 'Briljantina' osvojila je milijune: Njezina ljepota i danas ostavlja bez daha
Tea Tairović i suprug doživjeli prometnu nesreću u Crnoj Gori: 'Čuli smo snažan udarac'
Meri u kaubojskom izdanju objavila zavodničke fotografije: 'John Wayne među damama'
Nastup Jelene Karleuše u Vodicama najavljen za blagdan Velike Gospe razljutio javnost
Pantovčak nije osvojio, hoće li Aziju? Niko Tokić Kartelo u borbi za opstanak 6000 kilometara daleko
Sergej Trifunović i supruga pod sumnjom za krađu u trgovačkom centru: 'Slučajno u vrećici'
Luna Valas i Katarina Mamić stižu u RTL-ov show 'Asia Express: Zmajeva ruta'
U samo par sati prodano 80.000 ulaznica za koncert u Vukovaru: Oglasio se i Thomspon
Atraktivna brineta s oblinama 'od milijun dolara': Fatalna Larsa nikoga ne ostavlja ravnodušnim