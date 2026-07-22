Štefica iz 'Života na vagi' pokazala liniju i kako uživa na moru: 'Skinuti se u kupaći i dalje je izazov, ali danas to nosim s puno više samopouzdanja'

Nakon što je posjetila Dugi otok, omiljena kandidatkinja showa nastavlja uživati u ljetnim radostima i planinarenju. Iako na društvenim mrežama očarava opuštenim prizorima s Jadrana, u nedavnom razgovoru za RTL.hr otkrila je i drugu stranu svoje transformacije

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Štefica Sever, koja je u popularnom RTL-ovom showu 'Život na vagi' ostvarila jednu od najimpresivnijih transformacija, ovih dana u potpunosti uživa u ljetu. Nakon što je obišla prirodne ljepote Dugog otoka, na svom je Instagram profilu podijelila nove fotografije s odmora u Zadru.

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Na objavama je pokazala sjajnu liniju dok ulazi u more u dvodijelnom kupaćem kostimu uz stihove Đorđa Balaševića, a objavila je i opušten kadar s jedrenjaka dok plovi plavetnilom. Osim uživanja na brodu i plaži, Štefica ne miruje ni kada je u pitanju fizička aktivnost. Aktivni odmor nastavila je planinarenjem, a s pratiteljima je podijelila i fotografije s planinskih vrhova s kojih puca spektakularan pogled na obalu, dokazavši još jednom da joj kretanje i boravak u prirodi danas pružaju najveće zadovoljstvo.

icon-expand Štefica, Život na vagi FOTO: Instagram

'Doslovno više nisam lijena - radim stvari s guštom'

Upravo ta nevjerojatna energija i lakoća kretanja na planinama i plaži rezultat su promjene o kojoj je Štefica nedavno iskreno progovorila za RTL.hr. Kako kaže, najveća promjena u njezinoj svakodnevici dogodila se upravo na razini snage i volje za životom. "Što mi se promijenilo u svakodnevici? Da doslovno više nisam lijena. Ništa mi nije teško. Radim stvari koje sam prije radila samo onda kada sam morala, i poslije imala velike bolove u nogama i kralježnici. A danas to radim kao da imam 18 godina. I sada to sve radim sa nekakvim guštom", otkrila nam je Štefica.

icon-expand Štefica, Život na vagi FOTO: Instagram

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