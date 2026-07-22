Štefica iz 'Života na vagi' pokazala liniju i kako uživa na moru: 'Skinuti se u kupaći i dalje je izazov, ali danas to nosim s puno više samopouzdanja'

Štefica Sever, koja je u popularnom RTL-ovom showu 'Život na vagi' ostvarila jednu od najimpresivnijih transformacija, ovih dana u potpunosti uživa u ljetu. Nakon što je obišla prirodne ljepote Dugog otoka, na svom je Instagram profilu podijelila nove fotografije s odmora u Zadru.
Morske radosti i plovidba Zadarskim arhipelagom
Na objavama je pokazala sjajnu liniju dok ulazi u more u dvodijelnom kupaćem kostimu uz stihove Đorđa Balaševića, a objavila je i opušten kadar s jedrenjaka dok plovi plavetnilom.
Osim uživanja na brodu i plaži, Štefica ne miruje ni kada je u pitanju fizička aktivnost. Aktivni odmor nastavila je planinarenjem, a s pratiteljima je podijelila i fotografije s planinskih vrhova s kojih puca spektakularan pogled na obalu, dokazavši još jednom da joj kretanje i boravak u prirodi danas pružaju najveće zadovoljstvo.
'Doslovno više nisam lijena - radim stvari s guštom'
Upravo ta nevjerojatna energija i lakoća kretanja na planinama i plaži rezultat su promjene o kojoj je Štefica nedavno iskreno progovorila za RTL.hr. Kako kaže, najveća promjena u njezinoj svakodnevici dogodila se upravo na razini snage i volje za životom.
"Što mi se promijenilo u svakodnevici? Da doslovno više nisam lijena. Ništa mi nije teško. Radim stvari koje sam prije radila samo onda kada sam morala, i poslije imala velike bolove u nogama i kralježnici. A danas to radim kao da imam 18 godina. I sada to sve radim sa nekakvim guštom", otkrila nam je Štefica.
Borba s viškom kože i ljetom na plaži
Ipak, unatoč velikom uspjehu i novostečenoj energiji, Štefica ne skriva da ljeto i skinanje u kupaći kostim donose vlastite izazove. Mjeseci i godine odricanja donijeli su željenu brojku na vagi, ali i problem o kojem se rijetko javno govori - višak opuštene kože.
"Sve je idealno kod mene kada nosim duge hlače i majice. Onda imam nekako više pouzdanja u sebe jer se višak kože ne vidi, ali sad je došlo ljeto. Da mi je ugodno skinuti se u kupaći kostim i kupati se - kod mene je to isto kao i kad sam imala 157 kila. Ali ipak moram priznati da taj višak kože nosim nekako lakše i pouzdanije nego onda kad sam imala 157 kila. I manje me nekako sram na plaži nego prije. Ili sad konačno mogu obući kratke hlače i prošetati gradom bez obzira kaj ta koža visi. Ali ljudi koji me znaju osjete tu moju promjenu i nekako lakše dišem kraj njih jer mi ipak daju samopouzdanje i govore da je to samo koža koja se da riješiti, da idem estetskom kirurgu", objasnila je.