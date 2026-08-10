Štefica iz 'Života na vagi' pokorila velebitski vrh Zečjak: Podijelila spektakularne kadrove s visine

S pratiteljima je podijelila spektakularne kadrove s visine, ali i komičnu anegdotu sa staze koja je mnoge nasmijala do suza.
Štefica Sever ne prestaje dokazivati da je aktivni životni stil postao njezina svakodnevica. Nakon što je obišla Dugi otok i uživala u morskim radostima u Zadru, ovu nevjerojatnu energiju preselila je na planinske staze. Ovoga puta njezin cilj bio je vrh Zečjak na Velebitu, s kojeg se pruža jedan od najljepših pogleda na Jadransko more i otoke.
Morski zrak zamijenila velebitskim visinama
Na fotografijama s vrha, Štefica pozira u zelenoj planinarskoj majici, s sunčanim naočalama i planinarskim štapovima u rukama, ne skrivajući široki osmijeh. S raširenim rukama prema nebu i spektakularnom pozadinom u kojoj se spajaju planinski grebeni i plavetnilo mora, dajući do znanja koliko uživa u svakom usponu, uz objavu je stavila i pjesmu Gabi Novak "Hvala ti...".
'Novi planinari' na stazi nasmijali pratitelje
Osim idiličnih i inspirativnih kadrova s vrha, Štefica je pokazala i svoj dobro poznati smisao za humor. Tijekom prolaska kroz šumski dio staze doživjela je neočekivani susret - iznenadile su je krave koje su mirno šetale planinarskim puteljkom.
Štefica nije propustila priliku snimiti taj trenutak i poručiti:
"Kad naletiš na svoje nove planinare"
Svojim najnovijim objavama još je jednom pokazala kako ne miruje te da joj boravak u prirodi, savladavanje novih izazova i dobri trenuci pružaju najveće zadovoljstvo.