Štefica iz 'Života na vagi' pokorila velebitski vrh Zečjak: Podijelila spektakularne kadrove s visine

Nakon uživanja na moru, omiljena kandidatkinja showa popela se na poznati velebitski vrh

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S pratiteljima je podijelila spektakularne kadrove s visine, ali i komičnu anegdotu sa staze koja je mnoge nasmijala do suza. Štefica Sever ne prestaje dokazivati da je aktivni životni stil postao njezina svakodnevica. Nakon što je obišla Dugi otok i uživala u morskim radostima u Zadru, ovu nevjerojatnu energiju preselila je na planinske staze. Ovoga puta njezin cilj bio je vrh Zečjak na Velebitu, s kojeg se pruža jedan od najljepših pogleda na Jadransko more i otoke.

icon-expand Štefica, Život na vagi FOTO: Instagram

Morski zrak zamijenila velebitskim visinama

Na fotografijama s vrha, Štefica pozira u zelenoj planinarskoj majici, s sunčanim naočalama i planinarskim štapovima u rukama, ne skrivajući široki osmijeh. S raširenim rukama prema nebu i spektakularnom pozadinom u kojoj se spajaju planinski grebeni i plavetnilo mora, dajući do znanja koliko uživa u svakom usponu, uz objavu je stavila i pjesmu Gabi Novak "Hvala ti...".

icon-expand Štefica, Život na vagi FOTO: Instagram

'Novi planinari' na stazi nasmijali pratitelje