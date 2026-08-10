Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Rijeka - Ilves Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Štefica iz 'Života na vagi' pokorila velebitski vrh Zečjak: Podijelila spektakularne kadrove s visine

Nakon uživanja na moru, omiljena kandidatkinja showa popela se na poznati velebitski vrh

RTL.hr
10.08.2026 13:00

S pratiteljima je podijelila spektakularne kadrove s visine, ali i komičnu anegdotu sa staze koja je mnoge nasmijala do suza.

Štefica Sever ne prestaje dokazivati da je aktivni životni stil postao njezina svakodnevica. Nakon što je obišla Dugi otok i uživala u morskim radostima u Zadru, ovu nevjerojatnu energiju preselila je na planinske staze. Ovoga puta njezin cilj bio je vrh Zečjak na Velebitu, s kojeg se pruža jedan od najljepših pogleda na Jadransko more i otoke.

Štefica, Život na vagi
Štefica, Život na vagi FOTO: Instagram

Morski zrak zamijenila velebitskim visinama

Na fotografijama s vrha, Štefica pozira u zelenoj planinarskoj majici, s sunčanim naočalama i planinarskim štapovima u rukama, ne skrivajući široki osmijeh. S raširenim rukama prema nebu i spektakularnom pozadinom u kojoj se spajaju planinski grebeni i plavetnilo mora, dajući do znanja koliko uživa u svakom usponu, uz objavu je stavila i pjesmu Gabi Novak "Hvala ti...".

Štefica, Život na vagi
Štefica, Život na vagi FOTO: Instagram

'Novi planinari' na stazi nasmijali pratitelje

Osim idiličnih i inspirativnih kadrova s vrha, Štefica je pokazala i svoj dobro poznati smisao za humor. Tijekom prolaska kroz šumski dio staze doživjela je neočekivani susret - iznenadile su je krave koje su mirno šetale planinarskim puteljkom.

Štefica nije propustila priliku snimiti taj trenutak i poručiti:

"Kad naletiš na svoje nove planinare"

Svojim najnovijim objavama još je jednom pokazala kako ne miruje te da joj boravak u prirodi, savladavanje novih izazova i dobri trenuci pružaju najveće zadovoljstvo.

štefica sever štefica život na vagi
Život na vagi

FOTOGALERIJA Pogledajte kako se prekrasna Nina Martina iz 'Života na vagi' mijenjala kroz godine

Moglo bi te zanimati

Pratitelji stali uz omiljenog trenera Edu iz 'Života na vagi': 'Ti si mnogima pomogao i bio inspiracija, ozdravi nam'

Marija Novak iz 'Života na vagi' drastično promijenila navike: Pogledajte kako danas izgleda i što sve jede

Kakva romantika! Mare iz 'Života na vagi' obilježila poseban dan sa zaručnikom Ivanom: 'Hvala što si dio mog života"

Unatoč teškoj dijagnozi, Edo iz 'Života na vagi' javio se s otoka sa štapom u ruci: 'Ljeto mi se ipak odlučilo ukazati'

Nakon velike pobjede u 'Životu na vagi' uživa u svojoj najvećoj sreći: Mislav sa suprugom pokazao kako izgleda čista skladnost

FOTOGALERIJA Pogledajte kako se prekrasna Nina Martina iz 'Života na vagi' mijenjala kroz godine

Pročitaj na Net.hr
Političar (72) oženio 34 godine mlađu poduzetnicu, vjenčanje izazvalo brojne reakcije
Andrej Kramarić u novoj objavi pokazao isklesano tijelo, no svu pažnju ukrala je njegova supruga
Oskudna izdanja poznatih: Ovo su zvijezde koje se ne boje pokazati 'sve' na crvenom tepihu
Lana Radeljak objavom proslavila rođendan, no svima je za oko zapela samo jedna stvar
Nina Badrić raznježila objavom s posebnom osobom: 'Ovi dani su za mene blagoslov'
Otišao je velikan hrvatske jazz scene: Preminuo pijanist i skladatelj Neven Frangeš
Kokainski skandali i tulumi do zore: Ovako su izgledale 90-e Kate Moss i Naomi Campbell
Ana Maria Marković očarala u bikiniju: Pokazala zašto nosi titulu najzgodnije nogometašice
Roger Federer fotografijama s Jadrana razveselio fanove, objavu komentirao i Tony Cetinski
Luka Petrušić otkrio što priželjkuje nakon 'Direktora svemira': 'Sada sam zreo za takvu ulogu'