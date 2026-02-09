Novosti
Život na vagi

Štefica iz 'Života na vagi' se maskirala i oduševila fanove na društvenim mrežama: 'Predobre'

Štefica Sever, jedno od najomiljenijih lica šeste sezone popularnog showa 'Život na vagi', ne prestaje oduševljavati javnost. Nakon što je inspirirala tisuće svojom pričom o ustrajnosti i gubitku čak 70 kilograma, sada je pokazala i svoju duhovitu stranu, objavivši fotografiju koja je nasmijala njezine brojne pratitelje na društvenim mrežama

RTL.hr
09.02.2026 11:00

Na fotografiji, objavljenoj bez ijedne riječi opisa, Štefica iz 'Života na vagi' pozira s grupom prijateljica, a sve su odjevene u kostime ovaca. S crnom bojom na licu, crnim tajicama i rukavicama te tijelom prekrivenim bijelom vatom, grupa je postigla potpunu transformaciju.

Rekreirale su maske iz crtića 'Janko Strižić' koji je dostupan na platformi Voyo. Janko Strižić je samouvjerena i neobično bistra ovca koja živi sa svojim stadom na malenoj tradicionalnoj engleskoj farmi Mossy Bottom Farm. Janko je vođa krda koje povezuje fascinacija ljudima, njihovim izumima i predmetima koji ih okružuju. U svakoj epizodi nailaze na problem koji pokušavaju riješiti, a pretjerana želja da unesu uzbuđenje u svoju dosadnu svakodnevicu uvijek nekako završi avanturom na koju nisu računali.

Inspiracija mnogima

Podsjetimo, Štefica je i ranije otvoreno govorila o tome koliko joj je 'Život na vagi' pomogao da promijeni odnos prema sebi, zdravlju i vlastitim granicama. Danas, nekoliko godina kasnije, jasno je da te promjene nisu bile kratkotrajne.

Ulazak u novu godinu života dočekala je smireno, s osmijehom i jasnom porukom, da su promjene moguće u svakoj dobi i da prava snaga dolazi iz prihvaćanja sebe. Njezin novi izgled samo je vizualna potvrda onoga što je odavno jasno, kad se čovjek osjeća dobro u svojoj koži, to se vidi na svakom koraku.

štefica život na vagi janko strižić život na vagi
Nina Martina iz 'Života na vagi' iskreno o poremećaju s kojim se bori: 'Nakon gubitka 62 kg, noge su ostale gotovo iste'

Mare iz 'Života na vagi' podijelila novo postignuće koje joj je dugo stvaralo problem: 'Dokazala sam sebi da se uz trud sve može'

