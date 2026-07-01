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Život na vagi

Štefica iz 'Života na vagi' unatoč paklenih 40 stupnjeva osvojila najviši vrh u Mađarskoj

Štefica Sever, jedno od najpoznatijih i najomiljenijih lica šeste sezone RTL-ovog showa 'Život na vagi', ne prestaje oduševljavati svoje pratitelje

RTL.hr
01.07.2026 13:25

Štefica iz 'Života na vagi' je nakon nevjerojatne fizičke transformacije i niza životnih izazova, svoju je strast pronašla u planinarenju, a najnovijim pothvatom ponovno je dokazala da za nju ne postoje prepreke. Na svom Instagram profilu podijelila je video s izleta u Mađarsku, gdje se, unatoč velikoj vrućini, popela na najviši vrh te susjedne države.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Od 'Života na vagi' do planinskih vrhova

Štefičina priča je uistinu inspiracija mnogima. U popularni show ušla je 2022. godine sa 157,6 kilograma, a samo tijekom emisije izgubila je 36 kilograma. No, njezina borba tu nije stala. Nakon izlaska iz showa nastavila je s predanim radom i zdravim načinom života te je do danas izgubila ukupno oko 70 kilograma. Njezin put, međutim, nije bio nimalo lak. Tijekom 2023. godine suočila se s velikim zdravstvenim izazovima te je prošla kroz čak pet operacija koje su privremeno zaustavile njezin napredak. Ipak, čim se oporavila, vratila se treninzima i prirodi s još većom odlučnošću. 

pravo je planinarenje postalo središnji dio njezine nove svakodnevice, a svoje uspjehe redovito dijeli na društvenim mrežama, otvoreno govoreći i o manje lijepim stranama mršavljenja, poput problema s viškom kože.

Štefica, Život na vagi
Štefica, Život na vagi FOTO: RTL

Mađarska avantura na 40 Celzijevih

U dinamičnom videu koji je objavila, Štefica je sažela doživljaje s organiziranog grupnog izleta u Mađarsku. Glavni cilj bio je osvajanje Kékesteta, najvišeg vrha Mađarske koji se nalazi na 1014 metara nadmorske visine u gorju Mátra. "Vrh Kekes i Topalca = Mađarska", napisala je kratko, dodavši duhovit komentar: "Na laganih 40 stupnjeva", dajući do znanja da su se s usponom borili po velikoj vrućini.

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