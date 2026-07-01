Štefica iz 'Života na vagi' unatoč paklenih 40 stupnjeva osvojila najviši vrh u Mađarskoj

Štefica iz 'Života na vagi' je nakon nevjerojatne fizičke transformacije i niza životnih izazova, svoju je strast pronašla u planinarenju, a najnovijim pothvatom ponovno je dokazala da za nju ne postoje prepreke. Na svom Instagram profilu podijelila je video s izleta u Mađarsku, gdje se, unatoč velikoj vrućini, popela na najviši vrh te susjedne države.

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Štefičina priča je uistinu inspiracija mnogima. U popularni show ušla je 2022. godine sa 157,6 kilograma, a samo tijekom emisije izgubila je 36 kilograma. No, njezina borba tu nije stala. Nakon izlaska iz showa nastavila je s predanim radom i zdravim načinom života te je do danas izgubila ukupno oko 70 kilograma. Njezin put, međutim, nije bio nimalo lak. Tijekom 2023. godine suočila se s velikim zdravstvenim izazovima te je prošla kroz čak pet operacija koje su privremeno zaustavile njezin napredak. Ipak, čim se oporavila, vratila se treninzima i prirodi s još većom odlučnošću.

pravo je planinarenje postalo središnji dio njezine nove svakodnevice, a svoje uspjehe redovito dijeli na društvenim mrežama, otvoreno govoreći i o manje lijepim stranama mršavljenja, poput problema s viškom kože.