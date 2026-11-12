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Život na vagi

Štefica iz 'Života na vagi' uvijek je u pokretu: Otkrila je na kojoj popularnoj destinaciji trenutno uživa

Štefici je aktivni životni stil postao svakodnevica, a posebno uživa u putovanjima i planinarenju

RTL.hr
12.11.2026 10:48

Kandidatkinja šeste sezone 'Život na vagi' Štefica Sever često slobodno vrijeme provodi na putovanjima, a na društvenim mrežama je pokazala svoju novu destinaciju. Podijelila je prizore iz Londona i otkrila da je posjetila tržnicu Borough Market. 

Štefica Sever
Štefica Sever FOTO: Privatni album

Inače, Štefica vodi jako aktivan život i voli planinariti pa je prošlog mjeseca podijelila fotografiju sa Svetog Vida, najvišeg vrha otoka Paga. 

Štefica Sever
Štefica Sever FOTO: Privatni album

Ljetos se popela i na vrh Zečjak na Velebitu s kojeg se pruža jedan od najljepših pogleda na Jadransko more i otoke.

Štefica, Život na vagi
Štefica, Život na vagi FOTO: Instagram

Podsjetimo, Štefica je bila kandidatkinja šeste sezone 'Života na vagi, a nastavila je svoju transformaciju nakon izlaska iz showa unatoč nizu problema s kojima se morala nositi. Naime, neki su joj se kilogrami vratili zbog pet operacija i oporavaka, no čim joj je to zdravlje dopustilo, vratila se treninzima.

U 'Život na vagi' ušla je sa 156 kilograma, a na vaganju u finalu imala je 111 kilograma. Za RTL.hr je ranije progovorila o stanci od treninga zbog operacija.

Štefica Sever
Štefica Sever FOTO: Instagram

"Od 12.12., od posljednje operacije do danas, skinula sam ukupno 22 kilograma. Uzela sam si trenericu. Većinom idem na grupne treninge, a nekad radim individualno. Da nemam svoju trenericu mislim da bi se udebljala. Ona me doslovno tjera, zove, naganja, moram dolaziti na treninge. Nekad mi se ne da, a opet idem. Tako da, sve pohvale samo njoj. Na njezinoj upornosti, ne baš toliko na mojoj", otkrila je Štefica.

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štefica sever život na vagi
Život na vagi

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