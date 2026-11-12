Štefica iz 'Života na vagi' uvijek je u pokretu: Otkrila je na kojoj popularnoj destinaciji trenutno uživa

Kandidatkinja šeste sezone 'Život na vagi' Štefica Sever često slobodno vrijeme provodi na putovanjima, a na društvenim mrežama je pokazala svoju novu destinaciju. Podijelila je prizore iz Londona i otkrila da je posjetila tržnicu Borough Market.
Inače, Štefica vodi jako aktivan život i voli planinariti pa je prošlog mjeseca podijelila fotografiju sa Svetog Vida, najvišeg vrha otoka Paga.
Ljetos se popela i na vrh Zečjak na Velebitu s kojeg se pruža jedan od najljepših pogleda na Jadransko more i otoke.
Podsjetimo, Štefica je bila kandidatkinja šeste sezone 'Života na vagi, a nastavila je svoju transformaciju nakon izlaska iz showa unatoč nizu problema s kojima se morala nositi. Naime, neki su joj se kilogrami vratili zbog pet operacija i oporavaka, no čim joj je to zdravlje dopustilo, vratila se treninzima.
U 'Život na vagi' ušla je sa 156 kilograma, a na vaganju u finalu imala je 111 kilograma. Za RTL.hr je ranije progovorila o stanci od treninga zbog operacija.
"Od 12.12., od posljednje operacije do danas, skinula sam ukupno 22 kilograma. Uzela sam si trenericu. Većinom idem na grupne treninge, a nekad radim individualno. Da nemam svoju trenericu mislim da bi se udebljala. Ona me doslovno tjera, zove, naganja, moram dolaziti na treninge. Nekad mi se ne da, a opet idem. Tako da, sve pohvale samo njoj. Na njezinoj upornosti, ne baš toliko na mojoj", otkrila je Štefica.
Show 'Život na vagi' gledajte na platformi Voyo.