Štefica iz 'Života na vagi' uvijek je u pokretu: Otkrila je na kojoj popularnoj destinaciji trenutno uživa

Kandidatkinja šeste sezone 'Život na vagi' Štefica Sever često slobodno vrijeme provodi na putovanjima, a na društvenim mrežama je pokazala svoju novu destinaciju. Podijelila je prizore iz Londona i otkrila da je posjetila tržnicu Borough Market.

Ljetos se popela i na vrh Zečjak na Velebitu s kojeg se pruža jedan od najljepših pogleda na Jadransko more i otoke.

Podsjetimo, Štefica je bila kandidatkinja šeste sezone 'Života na vagi, a nastavila je svoju transformaciju nakon izlaska iz showa unatoč nizu problema s kojima se morala nositi. Naime, neki su joj se kilogrami vratili zbog pet operacija i oporavaka, no čim joj je to zdravlje dopustilo, vratila se treninzima.

U 'Život na vagi' ušla je sa 156 kilograma, a na vaganju u finalu imala je 111 kilograma. Za RTL.hr je ranije progovorila o stanci od treninga zbog operacija.