Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Štefica iz 'Života na vagi' uživa kao nikad: Evo gdje je otputovala za produženi vikend

Štefica iz 'Života na vagi' itekako živi punim plućima

RTL.hr
03.04.2026 12:00

Štefica Sever, jedno od najupečatljivijih lica šeste sezone showa "Život na vagi", godinama nakon sudjelovanja nastavlja inspirirati javnost svojom pričom o upornosti i nevjerojatnoj preobrazbi. Put koji je započela sa 157,6 kilograma doveo ju je od osjećaja da je "dotaknula dno" do osvajanja planinskih vrhova i života punim plućima.

Put do dna i prekretnica u showu

"Tamo sam zapravo shvatila što sam sve napravila od svojeg života, a to je da sam se dovela do samog dna. Što se samog kilograma tiče, nezadovoljstva, depresije i zdravstvenog stanja", iskreno je priznala Štefica. Okidač za prijavu u show bio je njezin 40. rođendan, trenutak kada je odlučila da je vrijeme za radikalnu promjenu. Iako se dvadeset godina bavila teškom atletikom, nezdrav način života uzeo je danak. Iz emisije je izašla znatno lakša, no njezina prava borba tek je počela, daleko od televizijskih kamera.

Štefica, Život na vagi
FOTO: Instagram

Borba nakon kamera: Pet operacija i neslomljiva volja

Put nakon izlaska iz showa bio je sve samo ne lak. Godina 2023. donijela joj je seriju teških zdravstvenih izazova. Zbog čak pet operacija - dvaput ruke, hematoma na nozi, koljena i polipa na debelom crijevu - bila je prisiljena na dugo mirovanje. Taj period privremeno je zaustavio njezin napredak i vratio dio teško izgubljenih kilograma, što je predstavljalo ogroman mentalni i fizički test. Ipak, njezina volja nije bila slomljena. "2023. me je slomila, 2024. me je promijenila", sažela je Štefica za RTL.hr. 

Nova ja: Planinarski vrhovi i 70 kilograma manje

Danas Štefica živi potpuno drugačiji život. S ukupno 70 kilograma manje, pronašla je novu strast u planinarenju. Nedavno se pohvalila osvajanjem dva vrha u samo dva dana: Svetog Roka na Biokovu (1062 m) i Huma na Visu (587 m). Ljubav prema prirodi prenijela joj je sestra, a danas redovito planinari po Ivanščici i Ravnoj Gori te marljivo skuplja žigove za Hrvatsku planinarsku obilaznicu. Uz redovite treninge tri puta tjedno i discipliniranu prehranu, uspjela je ostvariti svoj cilj.

Štefica, Život na vagi
FOTO: RTL

"Danas mogu reći da sa 70 kg manje živim punim plućima. I ponosna sam na sebe", poručila je. 

Sada je na društvenim mrežama otkrila kako je za produženi vikend otpurovala u Malagu, gdje je "obavila" i prvi ovogdodišnji kupanac u moru.


štefica štefica život na vagi
