Štefica iz 'Života na vagi' za RTL.hr o oporavku nakon operacija: 'Teško mi je, ali moram se vratiti na staro'

Naravno! Od 12.12., od posljednje operacije do danas, skinula sam ukupno 22 kilograma. Uzela sam si trenericu. Većinom idem na grupne treninge, a nekad radim individualno. Da nemam svoju trenericu mislim da bi se udebljala. Ona me doslovno tjera, zove, naganja, moram dolaziti na treninge. Nekad mi se ne da, a opet idem. Tako da, sve pohvale samo njoj. Na njezinoj upornosti, ne baš toliko na mojoj.

Unatoč izazovima sa zdravljem i teškim operacijama, bivša kandidatkinja 'Života na vagi' Štefica Sever odlučno ide prema svom cilju mršavljenja. U razgovoru za RTL.hr, Štefica je otkrila kako trenira tri do četiri puta tjedno te da joj je i dalje cilj doseći težinu ispod sto kilograma, i to do ljeta, a komentirala je i emotivni susret sa Zuzu na Plitvičkim jezerima.

Koliko vam je dugo trajao oporavak od operacija?

Cijela 2023. godina. Kako je to sve krenulo od drugog mjeseca, od tih ruku pa nogu i onda ovih polipa. Cijelu 2023.-u godinu trenirala sam nešto malo, usput, ništa previše. Jedno sam riješila, onda sam bila možda kojih mjesec i pol dana bez bolnice, onda sam opet išla drugo rješavati i tako se zapravo cijela 2023. okretala oko tih operacija. A da mi je sada, nakon ove zadnje operacije dobro, baš i nije. Oporavljam se zapravo i dan danas, teško mi je. Imam velikih problema s hranom i probavom. Moram paziti što jedem. Totalno sam se okrenula zdravoj prehrani iako kada sam izašla van, nisam toliko pazila koliko pazim sada, ovih posljenjih pet mjeseci. Tako da nema više onog starog. Sve se okrenulo na novo i sve se promijenilo. Više zbog zdravstvenih razloga, jer se moralo promijeniti.

Jeste li zadovoljni skinutim kilogramima?

Naravno da jesam! Zadovoljna jesam, ali cilj mi je da do ljeta dođem ispod sto kilograma. Znači, još nekakvih devet kilograma da skinem i onda bi došla do te neke svoje zadane točke koju sam si postavila na samom ulasku u Život je na vagi'. To mi je bio cilj još onda, pa nisam. Tako da sada stišćem! Treniram tri-četiri puta tjedno, idem planinariti, plivati, u saune. Radim na sebi da uspijem doći do tog nekakvog svojeg cilja.