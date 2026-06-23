Štefica iz 'Života na vagi' za RTL.hr potpuno iskreno: 'Izgubila sam kilograme, ali tijelo mi gori iznutra. Lakše je smršavjeti nego održati težinu'

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Mjeseci, pa čak i godine odricanja, promjene životnih navika i mukotrpnog rada Štefici Sever donijeli su željeni rezultat na vagi. No, nakon što je sa stopio impresivan broj kilograma, ova inspirativna žena suočila se s novom, znatno složenijom realnošću. Njezina nedavna objava "nekad i sad" na Instagramu privukla je golemu pozornost javnosti, a u velikom i potpuno iskrenom intervjuu za RTL.hr, Štefica otvara dušu o tome što se događa kada se ugase kamere i kada počne stvarni život nakon transformacije.

icon-expand Štefica, Život na vagi FOTO: RTL

Koja je najčešća zabluda koju ljudi imaju o životu nakon velikog gubitka kilograma?

Mjeseci, ali i godine odricanja i promjene navika napokon donesu željeni rezultat. No, kad ti vaga donese određeni broj kilograma za kojim sam težila, suočila sam se s izazovom o kojem se znatno rjeđe govori, a to je višak opuštene kože. Ta moja opuštena koža ne utječe samo na izgled, ona mi ponekad narušava samopouzdanje i to baš onda kada bi ono trebalo biti najveće. Koža ima svoje granice, to svi znamo, i gubi sposobnost vraćanja u prvobitno stanje. Mislim da ni vježbanje, ni zdrava prehrana, pa ni sam gubitak tih mojih kilograma ne mogu riješiti problem viška kože.

icon-expand Štefica, Život na vagi FOTO: RTL

Što ti se najviše promijenilo u svakodnevici nakon gubitka kilograma, a ljudi izvana to ne vide?

Doslovno više nisam lijena! Ništa mi nije teško. Radim stvari koje sam prije radila samo onda kada sam baš morala, a nakon kojih bih imala velike bolove u nogama i kralježnici. Danas sve to radim kao da imam 18 godina. I što je najvažnije, sada sve to radim s nekakvim guštom.

Postoji li faza nakon mršavljenja o kojoj se u javnosti premalo priča?

Faza o kojoj se najmanje priča, a to zapravo svi najbolje znamo, a ključna je za moj dugotrajni uspjeh – jest kako održati tu tjelesnu težinu. Kod mene i dalje raste razina gladi, a hormon sitosti mi baš i ne pada. Uz sve to, javili su mi se i psihički izazovi koji su dosta utjecali na moje zdravlje. Nije sve baš tako idealno kako izgleda izvana, zapravo moje tijelo doslovno gori iznutra.

icon-expand Štefica, Život na vagi FOTO: RTL

Kako se nosiš s viškom kože i promjenama na tijelu, pogotovo sada kada je stiglo ljeto?

Sve je idealno kod mene kada nosim duge hlače i majice. Onda imam nekako više pouzdanja u sebe jer se višak kože ne vidi. Ali sad je došlo ljeto... Da mi je ugodno skinuti se u kupaći kostim i kupati se - to mi je i dalje isti izazov kao i kad sam imala 157 kilograma. Ali ipak moram priznati da taj višak kože danas nosim nekako lakše i pouzdanije nego prije, i manje me je sram na plaži. Ili sad konačno mogu obući kratke hlače i prošetati gradom bez obzira na to kaj ta koža visi. Ljudi koji me znaju osjete tu moju promjenu i nekako lakše dišem kraj njih. Oni mi daju samopouzdanje i govore mi da je to samo koža koja se da riješiti, te da odem estetskom kirurgu.

icon-expand Štefica, Život na vagi FOTO: Instagram

Jesi li imala trenutke nesigurnosti unatoč ovom velikom uspjehu? Što je na kraju teže: izgubiti kilograme ili ih održati?