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Život na vagi

Štefica iz 'Života na vagi' za RTL.hr potpuno iskreno: 'Izgubila sam kilograme, ali tijelo mi gori iznutra. Lakše je smršavjeti nego održati težinu'

Nakon nevjerojatne transformacije o kojoj bruji cijela Hrvatska, bivša kandidatkinja 'Života na vagi' otkriva surovu stranu ekstremnog gubitka kilograma, borbu s viškom kože i psihičkim izazovima o kojima se u javnosti prečesto šuti

RTL.hr
23.06.2026 11:00

Mjeseci, pa čak i godine odricanja, promjene životnih navika i mukotrpnog rada Štefici Sever donijeli su željeni rezultat na vagi. No, nakon što je sa stopio impresivan broj kilograma, ova inspirativna žena suočila se s novom, znatno složenijom realnošću. Njezina nedavna objava "nekad i sad" na Instagramu privukla je golemu pozornost javnosti, a u velikom i potpuno iskrenom intervjuu za RTL.hr, Štefica otvara dušu o tome što se događa kada se ugase kamere i kada počne stvarni život nakon transformacije.

Štefica, Život na vagi
Štefica, Život na vagi FOTO: RTL

Koja je najčešća zabluda koju ljudi imaju o životu nakon velikog gubitka kilograma?

Mjeseci, ali i godine odricanja i promjene navika napokon donesu željeni rezultat. No, kad ti vaga donese određeni broj kilograma za kojim sam težila, suočila sam se s izazovom o kojem se znatno rjeđe govori, a to je višak opuštene kože. Ta moja opuštena koža ne utječe samo na izgled, ona mi ponekad narušava samopouzdanje i to baš onda kada bi ono trebalo biti najveće. Koža ima svoje granice, to svi znamo, i gubi sposobnost vraćanja u prvobitno stanje. Mislim da ni vježbanje, ni zdrava prehrana, pa ni sam gubitak tih mojih kilograma ne mogu riješiti problem viška kože.

Štefica, Život na vagi
Štefica, Život na vagi FOTO: RTL

Što ti se najviše promijenilo u svakodnevici nakon gubitka kilograma, a ljudi izvana to ne vide?

Doslovno više nisam lijena! Ništa mi nije teško. Radim stvari koje sam prije radila samo onda kada sam baš morala, a nakon kojih bih imala velike bolove u nogama i kralježnici. Danas sve to radim kao da imam 18 godina. I što je najvažnije, sada sve to radim s nekakvim guštom.

Postoji li faza nakon mršavljenja o kojoj se u javnosti premalo priča?

Faza o kojoj se najmanje priča, a to zapravo svi najbolje znamo, a ključna je za moj dugotrajni uspjeh – jest kako održati tu tjelesnu težinu. Kod mene i dalje raste razina gladi, a hormon sitosti mi baš i ne pada. Uz sve to, javili su mi se i psihički izazovi koji su dosta utjecali na moje zdravlje. Nije sve baš tako idealno kako izgleda izvana, zapravo moje tijelo doslovno gori iznutra.

Štefica, Život na vagi
Štefica, Život na vagi FOTO: RTL

Kako se nosiš s viškom kože i promjenama na tijelu, pogotovo sada kada je stiglo ljeto?

Sve je idealno kod mene kada nosim duge hlače i majice. Onda imam nekako više pouzdanja u sebe jer se višak kože ne vidi. Ali sad je došlo ljeto... Da mi je ugodno skinuti se u kupaći kostim i kupati se - to mi je i dalje isti izazov kao i kad sam imala 157 kilograma. Ali ipak moram priznati da taj višak kože danas nosim nekako lakše i pouzdanije nego prije, i manje me je sram na plaži. Ili sad konačno mogu obući kratke hlače i prošetati gradom bez obzira na to kaj ta koža visi. Ljudi koji me znaju osjete tu moju promjenu i nekako lakše dišem kraj njih. Oni mi daju samopouzdanje i govore mi da je to samo koža koja se da riješiti, te da odem estetskom kirurgu.

Štefica, Život na vagi
Štefica, Život na vagi FOTO: Instagram

Jesi li imala trenutke nesigurnosti unatoč ovom velikom uspjehu? Što je na kraju teže: izgubiti kilograme ili ih održati?

Ono zadnje kod mene, ali vjerujem i kod svih ljudi koji prolaze kroz ovo, jest to da sam kilograme izgubila lakše nego što ih danas održavam. I dan-danas bih pojela i vraga da mogu i hoću! Ali ipak, ne posustajem, borim se i dalje.

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