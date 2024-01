Štefica za RTL.hr o pet operacija u 2023-oj i novoj ljubavi: 'Posložila sam si život'

U šestu sezonu 'Života na vagi' Štefica Sever ušla je sa 156 kilograma, a na vaganju u finalu imala je 111 kilograma. Rezultat je to s kojim je ova Varaždinka bila vrlo zadovoljna, a i dalje, kako je rekla za RTL.hr, skida kilograme uz zdravu prehranu i redovite treninge. Priznaje, zbog životnih okolnosti ponovno je "natukla" nekoliko kilograma viška. Ponajprije zbog toga što je u prošloj godini bila na čak pet operacija!

"U 2023-oj godini sam imala pet operacija i zbog toga sam dobila nekoliko kilograma. Sada sam rekla da je više dosta toga, pronašla sam si trenericu i počela sam ozbiljno trenirati. Prehrana je najvažnija, a poslije toga trening. Treniram četiri puta tjedno, trenutačno imam 115 kilograma, a cilj je doći ispod sto kilograma. To mi je cilj do ljeta. Sad kad grizem, mislim da je to moguće", rekla je Štefica.