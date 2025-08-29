Oduševila fanove! Štefica iz 'Života na vagi' pokazala svoju figuru s vrha brda u Međugorju

Štefica Sever, kandidatkinja šeste sezone 'Života na vagi', podijelila je na svom Instagramu fotografije iz Međugorja

Štefica Sever, kandidatkinja šeste sezone 'Života na vagi', podijelila je na svom Instagramu fotografije iz Međugorja. Na fotki koju je objavila, pozira s vrha brda. Štefica, koja je poznata po svojoj strasti prema zdravom životu, često dijeli trenutke provedene na otvorenom. Osim što se ponosi svojim fizičkim naporima, Štefica uvijek ističe koliko su priroda i aktivnosti na svježem zraku važan dio njezinog života i zdravlja.

icon-expand Šetefica Sever, Život na vagi FOTO: Instagram

Inače, Štefica je nastavila svoju transformaciju i nakon izlaska iz showa unatoč brojnim zdravstvenim izazovima o kojima je govorila za RTL.hr. Čak pet operacija pretprošle godine uzrokovali su joj povratak dijela kilograma, ali čim joj je stanje to omogućilo, ponovno je krenula s treninzima. U 'Život na vagi' ušla je sa 156 kilograma, a na vaganju u finalu imala je 111 kilograma. Za RTL.hr je ranije progovorila o stanci od treninga zbog operacija.

"Od 12.12., od posljednje operacije do danas, skinula sam ukupno 22 kilograma. Uzela sam si trenericu. Većinom idem na grupne treninge, a nekad radim individualno. Da nemam svoju trenericu mislim da bi se udebljala. Ona me doslovno tjera, zove, naganja, moram dolaziti na treninge. Nekad mi se ne da, a opet idem. Tako da, sve pohvale samo njoj. Na njezinoj upornosti, ne baš toliko na mojoj", otkrila je tada Štefica. Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka, 1. rujna od 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.