Što će se dogoditi s parovima? 'Imam osjećaj da će nas sve razdvojiti!'

"Ili će nas pomiješati u muško-ženske parove ili će nas podijeliti u timove", rekla je Marija, a Tonka dodala: "Imam osjećaj da će nas sve razdvojiti." Marija kaže kako se već naučila na iznenađenja, no Nikolini ih je već preko glave. "A isto tako, nije fer što se Mateo i Tomo bore za glavnu nagradu kao netko tko je tu otpočetka", nastavila je Nikolina, a Marija i Tonka su se složile s njom. "Vidio si svoje, vidio si sve žive, a mi smo svoje vidjeli na pola sata...", dodala je Nikolina objašnjavajući da oni sad imaju psihološku prednost.

Antonio i Alina razgovarali su s Tomislavom koji im izgleda kao da je skinuo puno više od četiri kilograma koliko mu je vaga pokazala, a on misli da je dobio na masi. "Nisam vani trenirao dvaput dnevno, kao ovdje, iako sam imao plan da će to tako biti", rekao je Tomo dok se Alina nije mogla načuditi što mu je trbuh nestao. "Odbijam vjerovati da je skinuo samo četiri kilograma", dodala je, a slično misle i ostali. "Da bih ostao ovdje, trebao bih raditi većim tempom nego što se možda očekuje jer mislim da sam i dalje ljudima u očima konkurencija i da će me prvom prilikom htjeti izbaciti", rekao je na kraju Tomislav.