Što je pošlo po krivu u crvenom timu 'Života na vagi'? Spletke, optužbe i narušeni autoriteti

Iako su tjednima nizali pobjede, crveni tim u 'Životu na vagi' sve je dalje od slike ujedinjenog kolektiva. Ispod površine trenira se, ali i kuha. Tenzije, nepovjerenje, spletkarenje i pad motivacije sad su postali neizbježan dio svakodnevnice kandidata. Dramatične scene, sukobi i emotivni ispadi obilježili su posljednje epizode, a posebno su u fokusu Dominikova kapetanska uloga, sukob trenera Ede s Ivanom te narušeni odnosi među samim kandidatima. Sve je počelo optužbama na račun Ane, koju su kandidati prozvali zbog širenja lažnih informacija i manipulacije pričama unutar tima. Domagoj joj je otvoreno rekao: "Čemu to? Samo unosiš nemir u tim." Ana je priznala da je svjesno širila različite verzije priče o vodi, siru i vaganju kako bi otkrila tko prenosi informacije.

Ana, Život na vagi FOTO: RTL

Nakon toga, uslijedilo je i direktno suočavanje: "Ti moraš biti svjesna da smo i mi čuli tvoje glasine," poručio je Dominik pred cijelim timom. Snežana je priznala da su možda svi pogriješili što su Anu odmah odbacili umjesto da s njom otvoreno razgovaraju. Sve češće na meti kritika je i sam kapetan tima Dominik. Kandidati smatraju da ne zna kontrolirati pritisak, a Ana i Nena su posebno istaknule kako im smeta što se često derao na njih, što je i sam priznao, ali kao reakciju u žaru borbe.

Bez najtežeg i vrlo učinkovitog igrača Domagoja, mijenja se ravnoteža snage, ali i morala. U zahtjevnom izazovu koji je uključivao vuču paleta, Domagoj je doživio ozbiljnu ozljedu koljena. "Propalo mi je koljeno", rekao je kroz bolne jauke dok se srušio na tlo. Kandidati su tvrdili da su čuli i zvuk pucketanja. Hitna je stigla, a Domagoj je završio u longeti. Njegova motivacija nije splasnula, ali sumnja u nastavak puta postala je realna: "To je tako, ne možeš birati kad će se čovjek ozlijediti. Sad razmišljamo samo o treninzima. Dok god ima mogućnosti, nema predaje." Iako se trudi zadržati u showu radeći s gornjim dijelom tijela, pritisak na njega i ostatak tima je ogroman.

Domagoj i Edo, Život na vagi FOTO: RTL

Kao da ozljede i umor nisu bili dovoljni, kulminirao je i sukob trenera Ede i Ivana, poznatog i kao Galla Sandalla. Ivan je u kameru priznao da ga je dotukla godišnjica veze i da je bio emocionalno ispražnjen: "Počeo sam već padati zbog emotivnog života, i rekao sam Edi da me ne zeza pred kamerama." No na treningu je došlo do eksplozije: "Ugasio sam se. Snaga nula, volja nula. Sve nula. I kad je Edo došao, ja sam bio kratkog fitilja, rekao sam mu da ne postoji za mene." Sukob je eskalirao do točke u kojoj Edo više nije mogao voditi trening. Ivan je kasnije shvatio grešku: "Bio sam bahat i arogantan, ali s razlogom. Tad me to izbacio iz takta. Žao mi je da je to bio naš trener Edo."

Edo i GallaSandalla, Život na vagi FOTO: RTL

Paralelno s Domagojevom ozljedom, emocionalna iscrpljenost zahvatila je i trenera Edu. U rijetko viđenom trenutku ranjivosti, Edo je otvoreno priznao da je došao do zida. "Najviše od svega sam nekako tužan i iscrpljen. Čak nisam ni ljut. Iscrpili su me do te mjere da sam jednostavno izgubio motivaciju za svojim poslom", rekao je u iskrenom razgovoru s kolegicom Mirnom, gledajući fotografije svoje obitelji na moru. "Ostao sam bez karata. Nemam više alata", dodao je Edo. "Ja nisam spasioc, ja nisam motor. Ja sam netko tko će im dozirati opterećenje i biti tu kad vidim da grizu. Danas većina nije grizla."

