Što je sve obilježilo tjedan u Životu na vagi'? Dvoje kandidata ispalo, jedan ozlijeđen, a vino zamalo razdvojilo kuću!

Od emotivnog sloma trenera Ede, plesnih izazova i iskušenja s janjetinom, do neočekivanih ispadanja Eme i Ane, tjedan u 'Životu na vagi' bio je sve osim miran. A tko je dobio patkicu i tko je sve skoro napustio show?

Ovaj tjedan otvorio je šokantan trenutak, emocionalni slom trenera Ede. Nakon niza konflikata, osobito s Ivanom, Edo je u razgovoru s kolegicom Mirnom priznao da se osjeća potpuno iscrpljeno. "Ostao sam bez karata. "Nemam više alata," rekao je i objasnio da nije ni motor ni spasioc, već podrška kandidatima koji sami trebaju htjeti borbu. Iako se Ivan kasnije ispričao, bilo je jasno da je crveni tim dotaknuo dno, ne u rezultatima, ali u međuljudskim odnosima.

Jedan od najveselijih trenutaka bio je plesni izazov, u kojem su timovi morali savladati koreografije i pokazati se pred žirijem. I dok je timska sinergija bila na kušnji, crveni su se posebno istaknuli, pogotovo Domagoj, koji unatoč ozljedi nije plesao, ali je kostimom i karizmom u ulozi Dina Dvornika oduševio sve.

Na tjednom vaganju, plavi su imali lošiji rezultat, a Josipa se našla ispod crvene linije. Unatoč ozljedi, trudila se maksimalno, a Mirna nije imala dilemu, iskoristila je patkicu i spasila je. "Zaslužila je ostati. I trud i bol, sve gura dalje", rekla je Mirna. Josipa nije mogla suspregnuti emocije i zahvalila se cijelom timu, ali i obećala da sad ide "preko granica boli".

Najkontroverzniji trenutak tjedna bio je alkoholni incident. Treneri su pronašli polupraznu bocu vina u kući, sazvali sve i tražili objašnjenje. Nitko se nije javio, sve dok Zvonimir nije priznao u kameru: "Veselio sam se s vinom, i ne kajem se." Njegova iskrenost podijelila je tim, a Mirna i Edo jasno su poručili da ovakvoj vrsti zabave nije mjesto u showu koji mijenja živote.

Nakon pobjede u izazovu, crveni tim je odlučio dodijeliti imunitet upravo Domagoju. Iako nije trenirao punim kapacitetom zbog ozbiljne ozljede koljena, svi su jednoglasno stali iza njega. Domagoj je, dirnut gestom, rekao da mu je teško što netko drugi neće imati priliku pokazati svoj maksimum zbog njega.

U prvom pravom iskušenju ove sezone, timovi su morali pojesti što više janjetine bez da znaju koliko jede protivnički tim. Crveni su, predvođeni Domagojem, doslovno 'počistili stol'. "Doslovno cijelo janje. Ostale su samo kosti i hrskavica," rekao je Domagoj.

Najmlađa kandidatkinja Ema, koja je inspirirala gledatelje svojom hrabrošću, pala je ispod crvene linije s mizernim rezultatom od 0,8 kg. Iako je davala sve od sebe, vaga nije pokazala trud. Mirna je poručila da nije fer: "Žena u ciklusu može navući tri kile vode." Ema je otišla s uzdignutom glavom, obećavši: "Ja ću biti druga pobjednica finala!"

Nakon Eme, ispala je i Ana. Tijekom oproštaja prikazan je video koji je snimila na početku, u kojem si obećava 40 kilograma manje i novu šansu za život. "Šetnja sa psima i farmerice koje sanjam, to me čeka," rekla je. Unatoč ispadanju, Ana odlazi sa 14,2 kilograma manje i jasnom vizijom, borba se nastavlja.

