Što reći nego - WOW! Ovo su najbolje transformacije 'Života na vagi': Zajedno su izgubili više od 400 kilograma

Bivša kandidatkinja šeste sezone 'Života na vagi' Željka Mateša u show je ušla sa 175 kilograma. "Ja sam imala veliki problem kad sam izašla iz 'Života na vagi'. Nisam si još dogovorila ozbiljne treninge nego je to bilo hodanje i ne znam što i stvorila sam averziju prema hrani. I vjerovali li ili ne, ta žena koja je imala 175 kila, može imati strah od hrane. Znači, ja u tih prvih tjedan dana ne znam jesam li pojela jedan obrok dnevno. Zato što sam si u glavi stvorila neku sliku. Ne treniram onako kako sam trenirala i sad ako ja pojedem, nema veze što je to zdrav obrok, ali ja ga ne trošim. Rekoh, ja ću dobiti dvije kile odmah. Znaš, u glavi ti je panika. S tim sam imala najveću borbu", ispričala je Željka kada je gostovala u sedmoj sezoni showa.

Ivan Krolo pobijedio je u prvoj sezoni 'Života na vagi'. "U Životu na vagi mi je bilo super, volim disciplinu i raspored. Treniranje mi nije bio problem, to mi je bio gušt iako sam imao problema s anksioznosti pa mi je taj show pomogao da se opustim. Da ne razmišljam o glupostima i da se predam treningu. Potpuno sam bio opušten, da mogu ponoviti, ponovio bih opet. Bilo je teških trenutaka, znao bih se izolirati, pogotovo prvih nekoliko tjedana dok se nisam posložio u glavi, a kasnije je sve išlo. Moraš se dati u to, početi vjerovati sebi", rekao je Krolo za RTL.hr.

"Odlučio sam da uz redovne treninge dodatno i hodam. Shvatio sam da je to stvarno plus i tako sam zavolio hodanje. S time sam nastavio i nakon 'Života na vagi'. Tamo bih dnevno prohodao 35 kilometara, a čak sam jednom uspio doći do 42 kilometra. Tjedno bi to otprilike bilo 250 kilometara. Troje tenisica sam uništio zbog toga", rekao je svojedobno Čapo.