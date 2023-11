Što se događa? Mislav u šoku - nije izgubio kilograme već dobio! Njegov izraz lica sve govori

Šok i nevjerica na vaganju! Mislav Vlašić dobio je 0,7 kilograma.

"Možda su se upalili mišići, povukli vodu, sve je moguće. Možda će se više vidjeti na sljedećoj vagi", rekao je.

Voditeljica Marijana ga je upitala je li to neka taktika, no Mislav je to negirao.

"Što reći?", rekao je kapetan Goran, a Edo je ipak komentirao dobivanje kilograma.

"Ne mogu opravdati Mislavov rezultat. Moguće da je nedostajalo intenziteta. Međutim, plus nije nešto što sam očekivao", rekao je Edo.

