Što se događa s Mateom? U potpunosti promijenio ploču i sada je odlučan: 'Doći ću do finala'

"Plavi tim će pobijediti ovu vagu. Još ovaj moj dodatan rad. To će se sve vidjeti na rezultatu. Ostavit ću i posljednju kap znoja na terenu jer znam zašto to činim", rekao je Mateo. Ulaskom u ovaj tjedan i odlaskom Antonija iz 'Života na vagi', postao je svjestan kako je vremena sve manje, a samim time i odlučan u tome da pokaže najbolje od sebe.

"To sam prvenstveno sebi obećao, treneru i zato što sam obećao svome ocu da ću zbog njega doći do finala. I to ću i učiniti", rekao je.

U plavom timu ostali su još on, Esmir i Davorka, dok ih je u crvenom timu više - Antonija, Nikolina, Alina i Tomo.

Novu epizodu 'Života na vagi' ne propustite od srijede do petka 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: