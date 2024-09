Što se događa u 'Životu na vagi'? Esmir otkrio da im je netko namjerno stavio sol u kavu i čaj: 'To su pakosni ljudi'

"Namjerno su neki pakosni ljudi stavili sol u čaj i kavu. Ljudi imaju kavu i čaj svako jutro, a jedno jutro ih je dočekala sol u njima. To samo može biti zloba. Ja sam se izvikao i rekao sam da više nitko ne može u kuhinju kad kuham", rekao je Esmir i dodao kako to nije jedina situacija.

"Jednoj je kandidatkinji netko ugasio pećnicu dok je pekla kruh", naglasio je u čudu.

"To je bilo namjerno napravljeno da bi on poludio, napravio s*anje, da ga se izbaci van. Po meni je on najjača karika. Jak je čovjek sam po sebi", zaključila je Nikolina.

