Sukob oko spremanja hrane! Nikolina zamjerila Larisi: 'Soli svima nama pamet, a radi iste greške'

"Problemi u kuhinji su takvi jer se jako puno ljudi miješa u kuhanje, u uzimanje menija, u odabiru tanjura i ne znam čega. Jednostavno se ne mogu strpjeti da čovjek to skuha, postavi na stol. I da ih pozove da dođu jesti", rekla je Nikolina.

Da postoje problemi u kuhinji, Nikolina je već istaknula na vaganju. Kandidati sada pokušavaju to riješiti.

"Trebali bi se dogovoriti jer vidim da to većinu ljudi živcira. Kad si ti neki dan kuhala, kad si bila sama, bilo ti je puno bolje...", naglasila je.

"Ona je tu najveća koja, kako ja to kažem, kokodače, a radi te greške. To me živcira. Ti radiš te greške, a svima nama soliš pamet. Tu ja onda potežem svoje", dodala je Nikolina.

Larisa je zaključila kako ih je puno u showu te kako se moraju znati prilagoditi jedni na druge.

