Susret za pamćenje! Ante iz 'Života na vagi' pozirao s Ivanom Rakitićem: Forma je i dalje postojana

Ante iz 'Života na vagi' na Instagram je profilu objavio fotografiju s bivšim hrvatskim nogometašem i reprezentativcem Ivanom Rakitićem. Na fotografiji poziraju zagrljeni i uz smiješak.
Podsjetimo, nakon mjeseci provedenih u izolaciji i napornih treninga, Ante se vratio svom životu, ali s potpuno novim pogledom na svijet. Priznaje, osjećaj je neprocjenjiv. "Puno zdravije, puno bolje i puno sretniji i mršaviji", kaže odmah na početku, dodajući kako najveću razliku primjećuje u tome što mu više ne treba toliko lijekova, a i bolni išijas ga je napokon pustio na miru.
Iako bi mnogi očekivali da će nastaviti s intenzivnim vježbanjem u teretani, Ante ima drugačije planove. "Nisam ni dalje neki preveliki ljubitelj teretane. Ja volim prirodu, volim šetnju i šetam sa svojim Kaštelima", otkriva. Njegova nova rutina uključuje duge šetnje kroz kaštelanska polja i obronke Kozjaka, a čini se da je njegova popularnost porasla. "Evo, izgleda da me i neki obožavatelji vide na semaforu, pa sviraju. Podrška su i hvala im", smije se Ante.
Propuštenu sezonu showa 'Život na vagi' pogledajte na platformi Voyo.