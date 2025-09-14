Ovo su najemotivniji trenuci devete sezone 'Života na vagi'!

'Život na vagi' nikada nije bio samo natjecanje u skidanju kilograma, već duboka emotivna priča svakog kandidata. U ovoj sezoni već smo svjedočili trenucima u kojima su emocije isplivale na površinu, a borba s kilogramima postala i borba sa samim sobom

icon-close

Majka i frizerka iz Solina priznala je koliko joj je teško bilo prekinuti ciklus emocionalnog prejedanja. S velikom ljubavlju prema obitelji i iskrenošću koja razara zidove, podijelila je svoju borbu i zaplakala.

icon-close

Već nakon prvog tjedna jedna je od kandidatkinja morala napustiti show. Unatoč ogromnom trudu i velikom srcu, vaga nije bila na njezinoj strani. Emotivni oproštaj rasplakao je i trenere, koji su joj poželjeli da svoju borbu nastavi i završi vani.

icon-close

Jedna od kandidatkinja nije mogla sakriti suze kada je ugledala brojku na vagi. Napredak koji je postigla za samo tjedan dana bio je jasan dokaz da je na dobrom putu i da vrijedi uložiti trud. Bila je to prekretnica u njezinoj priči.

icon-close

Tek na početku, a već pred psihičkom barijerom najmlađa kandidatkinja ove sezone suočila se s unutarnjim borbama. U razgovoru s trenericom, pokazala je koliko je krhka ispod borbenog duha. Strah, pritisak i sumnje prijetili su da je slome ali borba se nastavlja.

icon-close

Eliminacija koja je duboko pogodila cijeli tim, ali najviše trenera Edu. Kad je kandidatkinja koja se istaknula trudom i potencijalom morala napustiti natjecanje, Edo je priznao da mu je to jedan od najtežih trenutaka u svih devet sezona.

icon-close

Nakon tjedana napornog rada, jedna kandidatkinja je uspjela, pala je ispod granice koju si je zadala kao životni cilj. Suze suze nisu bile znak boli, već olakšanja, snage i nade. Cijela ekipa slavila je s njom jer su znali da je ovo tek početak.

icon-close