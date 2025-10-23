Emisije
Život na vagi

Suze radosnice u 'Životu na vagi': Neočekivani poziv slomio i Mariju i trenericu Mirnu

Sve je započelo kada je trenerica Mirna povela Mariju na stranu na iskreni razgovor, osjetivši njezinu tugu i usamljenost. Nakon odlaska bliske prijateljice Kate iz showa, Marija se osjećala izgubljeno i teško se nosila s pritiskom završnice

RTL.hr
23.10.2025 22:15

"Najgore mi je kad je Kata išla ća. To mi je najteže palo... Stvarno fali", povjerila se trenerici, ne sluteći kakvo joj iznenađenje sprema. Mirna, svjesna da je Mariji potrebna podrška izvan zidova kuće, odlučila je djelovati.

U želji da joj pruži utjehu i vjetar u leđa, Mirna je organizirala videopoziv, navodno s Katom. No, na zaslonu se pojavilo lice koje Marija nije očekivala - njezina najdraža tetka. Šok i nevjerica brzo su se pretvorili u bujicu emocija, a suze su potekle prije nego što je ijedna riječ izgovorena.

Marija, Život na vagi
Marija, Život na vagi FOTO: RTL

"Ljubavi moja, kako si mi super izgledaš! Svi smo ponosni na tebe", bile su prve riječi Marijine tetke koje su izazvale suze radosnice. Kroz plač, Marija je jedva uspjela izustiti: "Jedva čekam da te zagrlim".

Poziv je otkrio i koliko je Marijina nevjerojatna transformacija utjecala na njezinu obitelj. "Potakla si svoga brata, počeo je zdravo kuhati zbog tebe", otkrila je tetka, pokazavši da Marijina borba ima odjeka i izvan zidova izolacije i da njezina žrtva već mijenja živote njezinih najbližih.

Mirna, Život na vagi
Mirna, Život na vagi FOTO: RTL

Ovaj emotivni trenutak nije ostavio ravnodušnom ni trenericu Mirnu, koja je sve promatrala sa suzama u očima. Njezina reakcija otkrila je dubinu odnosa koji je izgradila s Marijom, odnos koji očito nadilazi onaj profesionalni.

Sama Marija je ranije priznala koliko joj Mirna znači i kakvu sigurnost u njoj pronalazi: "Kad me zagrli, osjećam se kao da me tetka grli." Upravo je ta rečenica dala puni smisao zajedničkim suzama triju žena, povezanih iskrenom emocijom i podrškom u ključnom trenutku.

Bio je to trenutak koji je napunio Marijine baterije za sam kraj natjecanja. Kako je i sama Mirna zaključila: "Sad kad joj je srce ispunjeno s toliko pozitive i ljubavi, vrijeme je da još jače zavesla." Neočekivani poziv podsjetio je sve, i natjecatelje i gledatelje, da je snaga za najveće životne promjene često skrivena u ljubavi i podršci onih koji nas čekaju kod kuće.

Marija, Život na vagi
Marija, Život na vagi FOTO: RTL

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 i petkom od 20.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'ŽIVOTA NA VAGI':

