Život na vagi

Suze, smijeh i obitelji iza vrata dvorca: Kandidati 'Života na vagi' doživjeli najemotivniji susret sezone

Hrvatsko zagorje ovoga je tjedna postalo poprište prave moderne bajke za kandidate 'Života na vagi'

RTL.hr
02.10.2025 21:45

Nakon što su i posljednji natjecatelji, uz podršku ostalih, savladali uspon i otključali svoje lokote, stali su pred vratima Trakošćana. Fizički dio izazova bio je gotov, no onaj emocionalni tek je trebao eksplodirati. Kada su se vrata dvorca otvorila, umjesto nagrade ugledali su ono čemu se nitko nije nadao – svoja lica, svoje obitelji. Uslijedili su zagrljaji, poljupci i nevjerica.  Riječi podrške bile su snažnije od bilo kojeg treninga. Svaki razgovor bio je ispunjen ponosom i ljubavlju, dajući kandidatima novi vjetar u leđa i podsjećajući ih zašto su se upustili u ovu tešku bitku. Bio je to susret koji im je napunio srca i dao im snagu za sve buduće izazove.

Iznenađenje, Život na vagi
Iznenađenje, Život na vagi FOTO: RTL

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

Život na vagi

Snežanina supruga u šoku nakon susreta: 'U licu mi se jako promijenila, samo je prošla kraj mene!'

Život na vagi

Misterij u dvorcu Trakošćan: Kandidati 'Života na vagi' pred izazovom, što se krije iza zaključanih vrata?

