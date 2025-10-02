Suze, smijeh i obitelji iza vrata dvorca: Kandidati 'Života na vagi' doživjeli najemotivniji susret sezone

Nakon što su i posljednji natjecatelji, uz podršku ostalih, savladali uspon i otključali svoje lokote, stali su pred vratima Trakošćana. Fizički dio izazova bio je gotov, no onaj emocionalni tek je trebao eksplodirati. Kada su se vrata dvorca otvorila, umjesto nagrade ugledali su ono čemu se nitko nije nadao – svoja lica, svoje obitelji. Uslijedili su zagrljaji, poljupci i nevjerica. Riječi podrške bile su snažnije od bilo kojeg treninga. Svaki razgovor bio je ispunjen ponosom i ljubavlju, dajući kandidatima novi vjetar u leđa i podsjećajući ih zašto su se upustili u ovu tešku bitku. Bio je to susret koji im je napunio srca i dao im snagu za sve buduće izazove.