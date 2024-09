Suze tijekom treninga! Edo tješio Larisu: 'Jednostavno budi nježna prema sebi'

Trener Edo je komentirao kako Larisa ima dosta raspršen fokus. ''Ona ima ogromnu želju, to je neosporno. Međutim, njezine performanse i pogotovo nekad za vrijeme treninga se pogubi'', komentirao je Edo. Larisa je priznala kako u kući bespotrebno rastu tenzije zbog kalorijskih unosa. ''Onda kada ja prigovorim sam crna ovca, što je ironično jer sam u crnom timu'', komentirala je Larisa.

''Morat ću staviti malo veći fokus na sebe i ne se opterećivati kako, što, tko, gdje, kuda jer neću nigdje dogurati'', dodala je i rekla kako je upravo to razlog zašto nije skroz fokusirana na trening. ''Pred sam trening imali smo neke rasprave oko kalorija i kuhanja... Malo me to izbacilo iz fokusa. Mislim da nije još to vrijeme da se mogu adaptirati na nove ljude'', rekla je.