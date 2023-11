Svađe važnije od kilograma: 'Ljudi su izgubili fokus zašto su tu došli'

Među natjecateljima sedme sezone 'Života na vagi' u posljednje vrijeme ne vladaju harmonični odnosi; više se ne druže zajedno, ne jedu skupa, a kako se čini - situacija se neće tako brzo promijeniti.

No danas je poseban dan, Marselin rođendan. Jako mi fale moji, a i atmosfera koja je bila u kući prije nego što sam izašla iz showa", rekla je Marsela kojoj neki natjecatelji zamjeraju što se druži s Ninom, no danas su i crveni i plavi pokušali sve ostaviti po strani i pripremiti joj lijepo iznenađenje. Nismo ni znali da će se to dogoditi, crveni nam to nisu rekli, slučajno sam uletjela u sobu i vidjela da crveni pušu balone pa sam im išla pomoći. Iako smo svi bili na istome mjestu, mogla se osjetiti blaga napetost. Teško je, nema nikakvog komuniciranja među timovima, nego idemo to odraditi, tako je kako je", komentirala je Dajana. Drago mi je što je rođendan, nema veze čiji je, da se malo maknu misli s problema i nekih glupih svađa, ali neće to promijeniti stvari u kući tek tako", rekao je Goran, koji je odlučio o svemu popričati s Martinom da bi obojica zaključili: Ljudi su jednostavno izgubili fokus zašto su tu došli.

Kako će proteći proslava rođendana i današnji izazov koji je jedan od najtežih s kojima se natjecatelji ovog showa susreću - ne propustite pogledati u novoj epizodi večeras u 21.15 sati na RTL-u. Novu epizodu pogledajte odmah na platformi Voyo.

