Sve je spremno za spektakl! Antonija Blaće pokazala posljednje pripreme uoči velikog finala 'Života na vagi'

Omiljena voditeljica Antonija Blaće podigla je uzbuđenje uoči sutrašnjeg velikog finala popularnog showa 'Život na vagi'. Svojim je pratiteljima na Instagramu otkrila kako teku posljednje pripreme za emisiju koja će se po prvi put emitirati uživo.
U energičnom videu, voditeljica je provela obožavatelje kroz studio, pokazavši im djelić onoga što se događa iza kulisa. Od režije i tehničke opreme do same pozornice, Antonija je s prepoznatljivim osmijehom pozvala gledatelje da u petak u 20:15 sati budu uz RTL i podrže svoje favorite. "Proletjelo nam je, jedva ih čekamo sve vidjeti! Budite s nama, navijajte", napisala je Antonija.
Finale 'Života na vagi' gledajte uživo u petak, 31.10. na RTL-u ili platformi Voyo.