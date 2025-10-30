Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Divlje pčele Dosje Jarak Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Sve je spremno za spektakl! Antonija Blaće pokazala posljednje pripreme uoči velikog finala 'Života na vagi'

Finale 'Života na vagi' gledajte uživo u petak, 31.10. na RTL-u ili platformi Voyo

RTL.hr
30.10.2025 16:05

Omiljena voditeljica Antonija Blaće podigla je uzbuđenje uoči sutrašnjeg velikog finala popularnog showa 'Život na vagi'. Svojim je pratiteljima na Instagramu otkrila kako teku posljednje pripreme za emisiju koja će se po prvi put emitirati uživo.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

U energičnom videu, voditeljica je provela obožavatelje kroz studio, pokazavši im djelić onoga što se događa iza kulisa. Od režije i tehničke opreme do same pozornice, Antonija je s prepoznatljivim osmijehom pozvala gledatelje da u petak u 20:15 sati budu uz RTL i podrže svoje favorite. "Proletjelo nam je, jedva ih čekamo sve vidjeti! Budite s nama, navijajte", napisala je Antonija.

Finale 'Života na vagi' gledajte uživo u petak, 31.10. na RTL-u ili platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONSU VIDEO OD 'ŽIVOTA NA VAGI':

Život na vagi Finale Uživo Antonija Blaće
Život na vagi

Gledatelji 'zatrpali' Mirnu i Edu porukama podrške: 'Svaka čast za trud i emociju koju unosite u svaku sezonu'

Život na vagi

Znoj, suze i oproštaj: Ovako je izgledao brutalan posljednji trening u 'Životu na vagi' nakon kojeg više ništa nije isto

Moglo bi te zanimati

Sutra je finale 'Života na vagi', a večeras će otkriti tko će se boriti za glavnu nagradu od 20.000 eura!

Evo kako su kandidati izgledali na početku 'Života na vagi'! Što mislite - tko će najviše iznenaditi u finalu?

Nutricionistica Martina iz 'Života na vagi' se oprostila od kandidata i dirnula pratitelje: 'Drago mi je biti dio priče u kojoj mijenjamo živote divnih ljudi'

Edo u dosad najemotivnijem izdanju uputio zahvalu svojim kolegicama: 'Obogatile ste me na mnogo načina'

Jesu li ovo najemotivniji trenuci sezone 'Života na vagi'? Domagoj se zahvalio i rasplakao pred trenerom

Dominikova iskrena ispovijest uoči finala 'Života na vagi': 'Ovaj cijeli proces je izvukao puno lošeg iz mene'