Sve je spremno za vjenčanje! Silvija i Mislav RTL.hr-u otkrili datum: 'Pod stresom smo'

Dodala je kako su oboje vrlo tradicionalni te da će vjenčanje biti u tom duhu.

"Želimo održati tradiciju. Bit će okupljanje i kod mene i kod njega, on će onda doći do mene, a poslije crkve idemo u salu", rekla je.

S organizacijom su već skoro i gotovi, a Silvija priznaje kako je zbog toga bila pod stresom.

"Kad smo krenuli u to, ja sam više bila pod stresom, ali uspio me smiriti i reći da ja ne slažem svadbu sama nego da smo zajedno u tome i da će on pomoći. Što god da se događa, da je na raspolaganju", rekla je.