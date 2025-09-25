Svi navalili, a Marija se bori s ljubavlju prema janjetini: 'Mare, čega hoćeš?'

U najnovijem iskušenju showa 'Život na vagi', pred kandidatima se našla janjetina. I to ne bilo kakva! Svaki tim dobio je 7,2 kilograma mirisne delicije, a pravila su jasna: onaj tim koji pojede više osvaja imunitet. No, situacija se za neke pretvorila u ozbiljan unutarnji sukob. "Za dva dana je vaga, a janjetina vuče vodu. Ja kad pojedem 3-4 kila janjetine, cijeli dan pijem vode...", priznala je Marija.

Dok su svi rukama i noževima navaljivali, Marija se povukla. Nije znala želi li uopće išta pojesti. Kapetan Zvonimir nije oklijevao: "Kad ćeš više imati priliku? Daj nož ovdje!", poručio je dok je rezao prvi komad. S druge strane, Katarina je jasno artikulirala dilemu koju su osjećali mnogi: "Ne možemo znat koliko će oni pojesti. Ne vidimo mi njih, ne vide oni nas. To je dvosjekli mač. Nagrada je privlačna, al' je to riskantno." Snežana nije skrivala da uživa u svakom zalogaju, ali s dozom grižnje savjesti: "Jedem srcem i guštam u tome, ali podsvjesno razmišljam o tome.

Red, rad i disciplina kad ovo sve prođe." Čak je i Ema, poznata po svojoj staloženosti, bila iznenađena Marijinim suzdržavanjem: "Mare, nisam ovo očekivala od tebe." Na kraju, možda je Zvonimir najbolje sažeo cijeli problem: "Mare se boji da ako krene, neće moćI stat." Je li tim donio ispravnu odluku? Koliko kilograma mesa vrijedi imunitet i hoće li ih taj zalogaj koštati na vagi?

