Svi su jednoglasni, kandidati 'Života na vagi' bez razmišljanja odlučili kome daruju najvrjedniju nagradu!

Iza kandidata 'Života na vagi' još je jedan naporan izazov, a ovog puta pobjedu je odnio crveni tim. Nagrada? Imunitet, mogućnost da jednog člana tima zaštite od ispadanja na nadolazećem vaganju. Iako je riječ o ključnoj prednosti u showu koja bi mnogima mogla osigurati ostanak u igri, odluka je pala brže nego ikad. Svi pogledi, i crvenih i plavih, bili su uprti samo u jednog kandidata, Domagoja. "Nagrada je vrlo jasna, uopće ne moramo raspravljati ni čekati, znamo za koga je," rekao je kapetan Dominik. "Drago mi je da smo nagradu poklonili Domagoju, odmah, nećemo ni razmišljati," dodao je Ivan.

Trener Edo Mehmedović, iako dirnut, nije mogao ne primijetiti koliko je ova odluka i lijepa i taktički možda upitna: "Znači vi ste već odlučili, nećete si uzeti malo vremena? Domagoj ima strašnu podršku od cijelog kolektiva, i to mi je s jedne strane lijepo za vidjeti. U kontekstu natjecanja možda se tu moglo i bolje razmišljati, ali to sada nije fokus." Jasno je koliko Domagoju ova gesta znači, nakon ozljede koljena i sumnje u nastavak puta, podrška oba tima daje mu novu snagu. Čak su i članovi plavog tima podržali tu odluku. "Mi plavi da smo dobili nagradu, dali bi je isto Domagoju, on je osoba koja ima veliku volju i želi ostati" rekla je Katarina. U trenutku kada natjecanje postaje sve napetije, ovi trenuci zajedništva i međusobne podrške pokazuju da 'Život na vagi' nije samo borba protiv kilograma nego i borba za karakter.