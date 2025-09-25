Emisije
Život na vagi

Svi su jednoglasni, kandidati 'Života na vagi' bez razmišljanja odlučili kome daruju najvrjedniju nagradu!

Crveni tim osvojio je imunitet koji može spasiti jednog kandidata na vaganju, no odluke ovaj put nije bilo teško donijeti, svi su složni da imunitet ide Domagoju

RTL.hr
25.09.2025 13:00

Iza kandidata 'Života na vagi' još je jedan naporan izazov, a ovog puta pobjedu je odnio crveni tim. Nagrada? Imunitet, mogućnost da jednog člana tima zaštite od ispadanja na nadolazećem vaganju. Iako je riječ o ključnoj prednosti u showu koja bi mnogima mogla osigurati ostanak u igri, odluka je pala brže nego ikad. Svi pogledi, i crvenih i plavih, bili su uprti samo u jednog kandidata, Domagoja. "Nagrada je vrlo jasna, uopće ne moramo raspravljati ni čekati, znamo za koga je," rekao je kapetan Dominik. "Drago mi je da smo nagradu poklonili Domagoju, odmah, nećemo ni razmišljati," dodao je Ivan. 

Timovi na izazovu, Život na vagi
Timovi na izazovu, Život na vagi FOTO: RTL

Trener Edo Mehmedović, iako dirnut, nije mogao ne primijetiti koliko je ova odluka i lijepa i taktički možda upitna: "Znači vi ste već odlučili, nećete si uzeti malo vremena? Domagoj ima strašnu podršku od cijelog kolektiva, i to mi je s jedne strane lijepo za vidjeti. U kontekstu natjecanja možda se tu moglo i bolje razmišljati, ali to sada nije fokus." Jasno je koliko Domagoju ova gesta znači, nakon ozljede koljena i sumnje u nastavak puta, podrška oba tima daje mu novu snagu. Čak su i članovi plavog tima podržali tu odluku. "Mi plavi da smo dobili nagradu, dali bi je isto Domagoju, on je osoba koja ima veliku volju i želi ostati" rekla je Katarina. U trenutku kada natjecanje postaje sve napetije, ovi trenuci zajedništva i međusobne podrške pokazuju da 'Život na vagi' nije samo borba protiv kilograma nego i borba za karakter.

Crveni tim, Život na vagi
Crveni tim, Život na vagi FOTO: RTL

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

