Život na vagi

Svi tužni zbog Zokija, crveni prozivaju Antu: 'Lošije karike ostaju i provlače se na vagi'

Nakon još jednog vaganja i plavi i crveni tim tuguju za Zokijem - dobrim duhom devete sezone 'Života na vagi'. Mnogi smatraju da njegov odlazak nije pravedan jer se neki nisu trudili kao on

07.10.2025 10:06

Zoki je bio veseljak u ekipi, baš pozitivac. Kad izgubiš tako jednog člana koji ti je baš prirastao srcu, onda je malo teže. On je bio jaka karika u timu, mogao je potegnuti zato što je bio zdrav, mi ostali smo malo limitirani s ozljedama", kaže Ante.

Iako sretni što su ostali na okupu, i crvenima je bilo žao što ih je napustio Zoki. Njima se dogodilo ono što se nama dogodilo prošli put - mi smo kiksali na vagi, a oni su imali dobre rezultate, sad je obrnuto", smatra Sneki, a ostali su sigurni kako je na Zokijevu kilažu utjecalo to što je pio dva antibiotika, puno vode i bio natečen cijelo vrijeme te otvoreno kažu da se neki u plavom timu, ponajviše Ante, ne trude kao ostali.

Ante, crveni, Život na vagi
Ante, crveni, Život na vagi FOTO: RTL

Ispadanje Zokija svi smo tužno prihvatili s obzirom na to da on nije ispao zato što nije radio ili zabušavao, ispao je zbog bolesti, otečenog zuba. Nepravedno je da ljudi koji se daju, nažalost, ispadaju...", kaže kapetan crvenih i zaključuje: Imam dojam da lošije karike u plavom timu ostaju, da se provlače kroz tu vagu. Vaga je jedina bitna - i očito je da upravo oni koji ne mogu potegnuti u izazovima, nekako uspiju potegnuti kad dođe vrijeme vaganja."

Kandidate čekaju novi izazovi, a tjedan će obilježiti Olimpijske igre. Nalazimo se na mjestu koje je obilježilo moj život - preko puta je bazen, iza se nalazi Kineziološki fakultet, mjesto na kojem sam proveo neke od najljepših dana. Nadam se da će tako lijepo biti i natjecateljima danas", sjetan je Edo dok Mirna objašnjava novi zadatak: Danas smo ovdje kako biste se baš vi okušali u četiri discipline: trčanje na sto metara, 1200 metara, bacanje kugle i skok u dalj."

Olimpijske igre, Život na vagi
Olimpijske igre, Život na vagi FOTO: RTL

Tijekom tjedna također ćete se natjecati u još nekoliko sportova kako biste skupili pet olimpijskih krugova - svaki će predstavljati pola kilograma prednosti na vaganju. I, tko prvi do pet, dobije još pola kilograma prednosti", dodaje Edo dok Zvonu muče uvijek isti problemi. U olimpijskom tjednu su sve neki sportovi kojima sam se ja bavio tijekom srednje škole. Da mogu, najradije bih sve discipline sam odradio. U jednoj disciplini plavi imaju šanse osvojiti, u svim ostalima - nema šanse", kaže.

Tko će briljirati na 'Olimpijskim igrama' i iskoristiti dodatne kilograme prednosti - doznajte večeras od 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

Alina iz 'Života na vagi' oduševila javnost: Pogledajte reakcije na njenu transformaciju! 'Svaka joj čast, kapa do poda!'

Peto dijete na putu, a Dominik iz 'Života na vagi' priznao pred svima: 'Moja supruga je prava superžena!'

