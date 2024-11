Svima je cilj finalni tjedan: 'Nema opuštanja, svaki je gram važan!'

Alina je pred svojom kućicom pisala dnevnik kako bi suprugu približila i bolje objasnila sve što joj se događalo otkako je stigla u Međimurje. "Evo me u 12. tjednu. Iza mene je predivan tjedan pun pozitivnih emocija i otkrića", rekla je i otkrila: "Vidim koliko sam napredovala i sada se približavam svojoj ciljanoj težini. Polagano ali sigurno."

"Godinama nisam nosila haljinu", rekla je Nikolina, koja baš i nema naviku nositi haljine, ali voljela bi nositi sportske tajice i kombinezon. "Nekad sam se teško mogla zamisliti mršavijom. Činilo mi se to nemogućim, a sad ipak razmišljam pozitivnije i vidim da je to moguće, da ću doći do svog cilja i biti puno mršavija", objasnila je Nikolina, a potom su otišle šetati.

Davorka i Mateo su doručkovali i pričali o tome kako je Mateo umalo napustio show. "Vaga je stvarno bila stresna za mene, to mi je možda treća šansa. Žao mi je što je Antonio ispao, tako se dogodilo. Drago mi je što sam ja ostao, idemo dalje i popravit ćemo mi taj rezultat", rekao je Mateo i obećao: "Stvarno ću pojačati treninge - mimo svakodnevnih treninga, napravit ću svoj trening i plus šetnja."