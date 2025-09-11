Emisije
Život na vagi

Taktika, motivacija i tri kilograma prednosti: Edo i crveni tim trijumfirali, Mirna najavila preokret!

Crveni tim pobjedom u izazovu osvojio je stratešku prednost od 3 kilograma, a Edo i njegova ekipa oduševljeno su slavili uz glasno skandiranje. Mirna poraz pretvara u motivaciju: 'Još ću jače zagrist!'

RTL.hr
11.09.2025 21:45

Velika uzbuđenja na 'Životu na vagi', u napetom izazovu crveni tim je odnio zasluženu pobjedu i time osigurao vrijednu taktičku prednost: 3 kilograma koje mogu iskoristiti kao uteg za suparnički tim na idućem vaganju. U atmosferi punoj adrenalina, ponosa i zajedništva, trener Edo nije krio oduševljenje. "Bravo ekipa, čista desetka!" uzviknuo je Edo nakon trijumfa, dok je tim zagrmio u glas: "Tko smo mi? CRVENI! Čiji smo mi? EDINI!"

Crveni tim, Život na vagi
Crveni tim, Život na vagi FOTO: RTL

S druge strane, iako je plavi tim doživio poraz, trenerica Mirna nije dopustila da im padne moral. Naprotiv, poruku je poslala jasnu: "Porazi su za mene još veća motivacija. To mi je samo znak da zagrizem još jače i da smislim neke nove tehnike. Samo dajte!" poručila je odlučno. Dok crveni slave, plavi pripremaju novu strategiju. A kako će se situacija razvijati u narednim danima tek ćemo vidjeti!

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

